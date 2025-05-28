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Почему немцы до сих пор отрицают передачу Украине Таурусов: какой сюрприз ждет Путина

Берлин оттягивает момент с передачей Таурус Украине

сегодня, 08:49
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Кравцев Сергей

Многие удивляются, почему канцлер Германии Мерц сначала делает красноречивые намеки на снятие ограничений для Украины на удары вглубь России, а затем в его же правительства это опровергают. На самом деле, здесь нет ничего удивительного в том, что немцы до сих пор отрицают передачу Украине Таурусов. Это их тактика, которая сильно донимает российское руководство. Такое мнение высказал политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

Почему немцы до сих пор отрицают передачу Украине Таурусов: какой сюрприз ждет Путина

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Не хотят они драконить путина, отвлекают этот момент, постепенно готовят его. Действует известный метод "подогрева лягушки в котле". Они даже после первых ударов в глубь территории так называемой России этими ракетами или по известному печально известному мосту, по инерции еще будут отнекиваться", – отметил Вадим Трюхан.

При этом дипломат не сомневается, что подобные удары точно произойдут. Решение там уже принято и достаточно давно, считает Вадим Трюхан.

Читайте также на портале "Комментарии" — партнеры Украины несколько месяцев назад сошлись во мнении, чтобы снять ограничения на предоставленное им оружие. Это должно позволить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Насколько мне известно, и как я сообщал вчера, страны, которые имели ограничения по дальности, сняли эти ограничения", — сказал Мерц.

Во время визита в Финляндию он заявил, что описал происходящее в течение месяцев, а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами своих границ. С момента вступления в должность этого месяца Фридрих Мерц отошел от осторожного подхода своего предшественника Олафа Шольца, заняв более жесткую позицию в поддержке Украины против российского вторжения. Шольц разрешил лишь ограниченное использование немецкого оружия против целей на территории России, когда санкционировал удары по позициям вблизи границы Харькова.



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