Многие удивляются, почему канцлер Германии Мерц сначала делает красноречивые намеки на снятие ограничений для Украины на удары вглубь России, а затем в его же правительства это опровергают. На самом деле, здесь нет ничего удивительного в том, что немцы до сих пор отрицают передачу Украине Таурусов. Это их тактика, которая сильно донимает российское руководство. Такое мнение высказал политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Не хотят они драконить путина, отвлекают этот момент, постепенно готовят его. Действует известный метод "подогрева лягушки в котле". Они даже после первых ударов в глубь территории так называемой России этими ракетами или по известному печально известному мосту, по инерции еще будут отнекиваться", – отметил Вадим Трюхан.

При этом дипломат не сомневается, что подобные удары точно произойдут. Решение там уже принято и достаточно давно, считает Вадим Трюхан.

Читайте также на портале "Комментарии" — партнеры Украины несколько месяцев назад сошлись во мнении, чтобы снять ограничения на предоставленное им оружие. Это должно позволить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Насколько мне известно, и как я сообщал вчера, страны, которые имели ограничения по дальности, сняли эти ограничения", — сказал Мерц.

Во время визита в Финляндию он заявил, что описал происходящее в течение месяцев, а именно, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, даже за пределами своих границ. С момента вступления в должность этого месяца Фридрих Мерц отошел от осторожного подхода своего предшественника Олафа Шольца, заняв более жесткую позицию в поддержке Украины против российского вторжения. Шольц разрешил лишь ограниченное использование немецкого оружия против целей на территории России, когда санкционировал удары по позициям вблизи границы Харькова.