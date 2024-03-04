Не секрет, подчеркивает политолог Александр Кочетков, что Кремль считает немецкого канцлера Олафа Шольца слабым звеном в общей европейской позиции по поддержке Украины, хотя вклад Германии — самый большой среди европейцев. Поэтому, подчеркивает эксперт, на него давят и пугают всеми способами.

Путин помог Шольцу?

"Не удивлюсь, если существуют и несколько каналов для неофициальных контактов. Вот и сработал один из них. То есть, это было не противоборство российской и германской разведок, а доверительное сотрудничество ради достижения общей цели. Совпадающая не стратегически, а ситуативно",

– считает Кочетков.

При этом, как отмечает Кочетков, по техническим возможностям "Таурусов", то они практически аналогичны "Скальпам" или "Шторм Шедоу". Между тем, "домашние" варианты "Скальпов" и "Шторм Шедоу" тоже летят на 500 км, хотя канцлер Германии считает, что на это способны исключительно "Таурусы". Кроме того, дальность зависит от высоты сброса ракет.

"Да есть некоторые особенности, которые делают эти ракеты наиболее удобным инструментом для разрушения Крымского моста. Но если в Крым полетит одновременно несколько десятков крылатых ракет, с десяток баллистических и до сотни разных беспилотников, то моста не станет. Независимо от типа крылатых ракет. Здесь важно спланировать и собрать достаточное количество и ракет, и их носителей именно для одновременности прилета, чтобы перегрузить вражескую ПВО",

– подчеркнул эксперт.

Что касается обслуживания, отмечает Кочетков, то в засвеченных разговорах явная деза. По его словам, крылатые ракеты пока запускаются с модернизированных советских самолетов, управляемых украинскими пилотами. Ракеты не лежат на складах, а используются практически сразу по прибытии в Украину, чтобы склады не уничтожили, поэтому все обслуживание сводится к введению координат цели и установке ракет на подвески самолета. С этим, говорит Кочетков, вполне могут справиться и наши специалисты при наличии ноутбука и Интернета, и уже имеющие подобный опыт.

"И последнее. Натовские военнослужащие в Украине есть. И это никакая не тайна — нечего тут перехватывать, а потом засвечивать через Марго Симоньян, которая своим участием пачкает и портит даже самый черный компромат. В Украину направляются разведчики, специалисты по ремонту оружия, инспекторы для контроля за использованием НАТИского оружия и спецназовцы для охраны тех инспекторов и других чиновников стран-партнеров. Они не участвуют в боевых действиях, поэтому недоимперия так и не смогла представить хотя бы одного НАТовца, захваченного в плен или убитого на территории Украины",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, в рядах ВСУ воюют добровольцы из разных стран мира, но, к сожалению, количество их настолько ничтожно, что влияния на общий ход боевых действий они оказать не могут.

"Так что Крымский мост должен быть разрушен. И он будет разрушен, какой бы компромат ни выбрасывали россияне. А некоторым мировым и европейским политикам следовало бы внимательно почитать специализированную литературу, что-то вроде "Как побороть свой страх и стать счастливым", сейчас ее большой выбор",

– подытожил политолог.

Напомним, в РФ опубликовали разговор немецких генералов, обсуждающих возможность предоставления Украине ракет "Таурус". Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее подлинность.