Полсотни евро за отсутствие маски – Германия ужесточила карантинные требования

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Дмитрий Симоненко
В пятнадцати регионах Германии вводится штраф в 50 евро за
отсутствие маски для защиты от коронавируса. Об этом информирует "Интерфакс".
Как сообщила представителям СМИ канцлер Германии Ангела
Меркель по итогам переговоров с руководителями федеральных земель государства, за
последние несколько месяцев инфекционные показатели по стране выросли, что
очень пугает правительство.
Фото: 1tv.ge
"Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии, поэтому было принято решении ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях за отсутствие медицинской маски на лице во время пребіваня в общественных местах, за исключением Саксонии-Анхальт ", - сказала глава Германии.
Также канцлер призвала
избегать поездок в кризисные регионы.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за весь период зафиксировано приблизительно 240 тыс. случаев COVID-19. Скончались от заболевания более 9 тыс. человек. Суточный прирост на 26 августа составлял 1 427 инфицированных.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине грядет внеочередное изменение карантинного зонирования.
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