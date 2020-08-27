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Главная Новости Мир Германия Полсотни евро за отсутствие маски – Германия ужесточила карантинные требования
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Полсотни евро за отсутствие маски – Германия ужесточила карантинные требования

По словам Меркель, за последние несколько месяцев инфекционные показатели по стране выросли, что очень пугает правительство

сегодня, 22:05
Автор:

Дмитрий Симоненко

В пятнадцати регионах Германии вводится штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса. Об этом информирует "Интерфакс".

Как сообщила представителям СМИ канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с руководителями федеральных земель государства, за последние несколько месяцев инфекционные показатели по стране выросли, что очень пугает правительство.

Полсотни евро за отсутствие маски – Германия ужесточила карантинные требования

Фото: 1tv.ge

"Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии, поэтому было принято решении ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях за отсутствие медицинской маски на лице во время пребіваня в общественных местах, за исключением Саксонии-Анхальт ", - сказала глава Германии.

 Также канцлер призвала избегать поездок в кризисные регионы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за весь период зафиксировано приблизительно 240 тыс. случаев COVID-19. Скончались от заболевания более 9 тыс. человек. Суточный прирост на 26 августа составлял 1 427 инфицированных.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине грядет внеочередное изменение карантинного зонирования.


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