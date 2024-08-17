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Посол Германии рассказал, поступают ли от Кремля сигналы о готовности начать переговоры

Москва продолжает выдвигать завышенные условия для диалога

сегодня, 12:15
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Кравцев Сергей

Германия не наблюдает, чтобы Россия демонстрировала какую-либо готовность к мирным переговорам с Украиной. Также Москва выдвигает завышенные условия для диалога. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Германии в России Александер Граф Ламбсдорф, сообщает "DPA".

Посол Германии рассказал, поступают ли от Кремля сигналы о готовности начать переговоры

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"В настоящее время российская сторона не демонстрирует никакой готовности к переговорам, но настаивает на завышенных предварительных условиях", — высказался немецкий дипломат.

Он добавил, что, когда российский диктатор Владимир Путин выдвигает условия для начала переговоров, которые предусматривают вывод украинских военных из четырех областей, "становится ясно, что за этим не стоит никакой серьезности".

По словам Ламбсдорфа, "в один прекрасный день" Россия должна понять, что такой войной она добивается гораздо меньших результатов, чем ставила перед собой, и что наносит себе серьезный ущерб на международном уровне.

При этом дипломат отметил, что операция украинских защитников в Курской области заставляет Россию нервничать. Для пограничных войск, секретных служб, военных, а также для населения РФ успех украинцев был "неприятным сюрпризом".

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Киев считает, что нужно использовать абсолютно все методы для того, чтобы посадить Москву за стол переговоров. И операция ВСУ в Курской области как раз из этой серии принуждения Кремля к переговорам. Такое заявление у себя в Telegram сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Также издание "Комментарии" сообщало – возможны ли переговоры с РФ после скандальных заявлений Путина: чего ожидать от Москвы.




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