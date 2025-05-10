Посол Украины заинтриговал заявлением: какое обещание Мерц может дать Зеленскому в Киеве

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев может сделать важный шаг, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины. Речь идет о продолжении поставок оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении посла Украины в Германии Алексея Макеева.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Посол Украины в Германии заявил, что ожидает от Мерца обещания о новых поставках оружия Украине во время визита в Киев.

"Я уверен (в этом – ред.)", — сказал посол в ответ на вопрос немецких журналистов в Киеве.

При этом Макеев отказался раньше времени сообщать хоть какие-то подробности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новое немецкое правительство хочет сохранить в тайне поставки оружия в Украину. Главная цель такого решения — "лишить агрессора военного преимущества в войне против Украины".

Отметим, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в субботу, 10 мая с визитом в Киев. Об этом говорится в прямой трансляции телемарафона.

На вокзале в Киеве европейских лидеров встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины", — заявил представителям масс-медиа глава МИД Украины.



