Посол Украины заинтриговал заявлением: какое обещание Мерц может дать Зеленскому в Киеве

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев может сделать важный шаг, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украины. Речь идет о продолжении поставок оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении посла Украины в Германии Алексея Макеева.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Посол Украины в Германии заявил, что ожидает от Мерца обещания о новых поставках оружия Украине во время визита в Киев.
При этом Макеев отказался раньше времени сообщать хоть какие-то подробности.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что новое немецкое правительство хочет сохранить в тайне поставки оружия в Украину. Главная цель такого решения — "лишить агрессора военного преимущества в войне против Украины".
Отметим, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в субботу, 10 мая с визитом в Киев. Об этом говорится в прямой трансляции телемарафона.
На вокзале в Киеве европейских лидеров встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Новости