Поспорил с Зеленским: СМИ узнали, почему Шольц не дает Украине ракеты Taurus

Украина не получит немецкие крылатые ракеты Taurus, пока канцлером остается Олаф Шольц. По данным Bild , он твердо убежден, что подобная поставка может привести к неконтролируемой эскалации войны.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

На саммите G20 в Бразилии Шольц еще раз подтвердил свою позицию, заявив, что пока он занимает должность канцлера, ракеты Taurus Украине переданы не будут.

"Он считает, что использование Taurus было бы безответственным. Эти ракеты способны добиваться Москвы и уничтожать даже точечные цели. Шольц опасается, что это может вызвать неконтролируемое расширение конфликта", — отмечает Bild.

По информации издания, в конце 2022 — начале 2023 года немецкие военные предоставили канцлеру все технические и стратегические детали относительно ракет Taurus. Изучив эту информацию, Шольц решил, что передача этого оружия Украине нецелесообразна. В то же время, он остается непоколебимым в своем решении, даже если другие союзники, в частности президент США Джо Байден, поддерживают такие поставки.

Интересно, что канцлер Германии ни разу не обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным даже во время их телефонного разговора на прошлой неделе. Зато этот вопрос поднимался в общении с президентом Украины Владимиром Зеленским и некоторыми ключевыми западными союзниками.

После разрешения США на использование ракет ATACMS по территории РФ, тема Taurus может стать важной составляющей избирательной кампании в Германии. По информации Bild, Шольц был особенно раздражен заявлением Фридриха Мерца, кандидата на должность канцлера от ХДС, пообещавшего в случае избрания выдвинуть ультиматум России: прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины или предоставить Украине Taurus.

"Перед своими соратниками Шольц подчеркнул, что считает опасным проявлением бравады выставлять ультиматумы ядерному государству, не являясь ядерной нацией", — пишет Bild .

По мнению издания, передача Украине ракет Taurus станет возможна только после выборов в Германии в феврале, если канцлером станет другое лицо.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц рассказал о своем страхе в противостоянии с Путиным