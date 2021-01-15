Появится "тюрьма" для нарушителей карантина: в какой стране ее хотят сделать

Правительство федеральной земли Саксония в Германии хочет открыть специальное место для людей, которые нарушают карантин. Учреждение хотят создать в Дрездене, пишет Bild.

Появится "тюрьма" для нарушителей карантина. Фото: GettyImages

Для осуществления этой цели власти намерены перестроить центр приема беженцев в Дрездене, который появился там еще в 2017 году.

Пока что не сообщается, сколько средств и времени понадобится на воплощение задуманного. Но известно, на данный момент территория будущей "тюрьмы" ограждена забором, и она находится под охраной полиции.

Министерство по социальной защите подтвердило эту информацию. Там объяснили, что в это учреждение будут попадать люди, которых поймают на нарушении карантинных мер.

"Порядок действий постепенный: настойчивое внушение, штраф, постановление суда", — сказали в министерстве.

Добавим, что по состоянию на 13 января на территории Германии было зафиксировано 1244 смертей от коронавирусной инфекции. Сообщается, что эта цифра является самым большим суточным приростом за весь период пандемии.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что в сложившейся ситуации необходимо предпринять "очень быстрые действия" касательно коронавируса.

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