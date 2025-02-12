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Прецедент в Германии: суд одобрил экстрадицию украинца, отказавшегося служить в армии

Украинца обвиняют в применении угроз и физической силы против полицейского при проведении медицинского обследования в больнице

сегодня, 17:56
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Амбарцумян Анна

Федеральный верховный суд Германии впервые принял решение об экстрадиции гражданина Украины, пытавшегося избежать возвращения на родину, заявляя об отказе от военной службы по личным убеждениям. Это решение может стать важным прецедентом в дальнейшей практике экстрадиции уклоняющихся от службы граждан Украины. Об этом сообщает MDR.

Прецедент в Германии: суд одобрил экстрадицию украинца, отказавшегося служить в армии

Фото из открытых источников

Украинские правоохранительные органы подали запрос на выдачу мужчины, личные данные которого не разглашаются. Его обвиняют в угрозах и применении физической силы против сотрудника полиции при взятии анализа крови в больнице.

После начала процедуры экстрадиции украинец выступил против своего возвращения, аргументируя это тем, что в Украине его могут мобилизовать в армию вопреки его желанию. Он заявил, что отказался от военной службы по соображениям совести, поскольку не хочет участвовать в боевых действиях, но после начала полномасштабного вторжения России в Украину ему было отказано в таком праве.

Высший земельный суд Дрездена обратился в Федеральный верховный суд ФРГ с запросом о правомерности экстрадиции, и тот принял решение в пользу Украины. Судьи отметили, что отказ от военной службы не может быть основанием для избегания экстрадиции, особенно если государство подверглось агрессии в нарушение международного права.

Кроме того, в решении отмечается, что право на отказ от военной службы не является абсолютным, ни Конституция Германии, ни Европейская конвенция по правам человека не содержат положений, препятствующих выдаче украинца его государству. Это решение может иметь значительные последствия для других граждан Украины, пытающихся остаться в Германии, ссылаясь на аналогичные причины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина получила подозреваемую в наркоторговле, сбежавшей в Польшу после того, как ее задержали за продажу наркотиков. Благодаря слаженной работе стражей порядка двух стран, 6 февраля 2025 года женщина была экстрадирована через международный пункт пропуска "Устилуг-Зосин". Сейчас ее ждет судебное расследование на родине.




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Источник: https://www.mdr.de/nachrichten/index.html
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