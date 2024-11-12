Вероятный преемник Шольца заявил, что поставит ультиматум Путину в отношении Украины

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, рассматриваемый как наиболее вероятный преемник канцлера Германии Олафа Шольца, заявил, что поставит ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину относительно ракет Taurus для Украины.

Фридрих Мерц. Фото: AP

Фридрих Мерц в интервью Stern рассказал, что имеет другое мнение относительно ракет Taurus для Украины, чем Олаф Шольц, выступающий категорически против такой помощи. По словам Мерца, он поставит Путину ультиматум.

"Если бомбардировки мирных жителей не прекратятся в течение 24 часов, ограничения радиуса действия имеющегося оружия будут сняты. Если этого будет недостаточно, ракеты Taurus будут доставлены через неделю. Это позволило бы Украине вернуть инициативу", – сказал Мерц.

Напомним, что после увольнения министра финансов Кристиана Линднера в Германии распалась коалиция, что предусматривает проведение новых выборов. По показателям опросов лидером голосования, вероятно, станет партия Христианско-демократического союза во главе с Фридрихом Мерцом, что позволит ему выставить свою кандидатуру на нового канцлера Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто заменит Олафа Шольца в должности канцлера Германии и как это отразится на позиции Берлина по отношению к Киеву.

Также "Комментарии" писали, что Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера из-за вопроса помощи Украине. Как пояснил Шольц, он предложил Линднеру план действий по четырем пунктам, в том числе финансовую поддержку Украины, однако министр финансов заявил, что Германии нужно выбрать между благосостоянием собственного народа и помощью Украины.















