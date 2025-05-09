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Президент ФРГ сделал громкое заявление о России и США: в чем обвинил две страны

Политик высказался об "исторической лжи" РФ и потере морального лидерства США

сегодня, 07:30
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Клименко Елена

Во время выступления в Бундестаге, приуроченного к 80-летию поражения нацистской Германии, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сделал громкое заявление. Он обвинил Россию в извращении истории, когда она оправдывает войну против Украины якобы "борьбой с фашизмом". По словам президента, это опасная историческая ложь, которая обесценивает память о настоящей борьбе против нацизма.

Президент ФРГ сделал громкое заявление о России и США: в чем обвинил две страны

Фото: из открытых источников

Не менее критично Штайнмайер высказался и в отношении США: по его словам, Соединенные Штаты, когда-то являвшиеся моральным авторитетом в международном порядке, сейчас "отвращаются от собственных ценностей", что, по его мнению, является шоком нового масштаба.

Президент ФРГ напомнил о жертвах солдат союзников и народов, освобождающих Европу от нацистской тирании, особо подчеркнув вклад украинцев, россиян и белорусов. Но именно поэтому, отметил он, сегодняшняя агрессия России в Украине особенно цинична.

Штайнмайер призвал к усилению обороноспособности Европы не для войны, а чтобы иметь силу ее сдержать. По его словам, обязанность Германии – защищать мир там, где он оказался под угрозой.

На запад в Бундестаге не пригласили представителей России и Беларуси как четкий сигнал неприемлемости их действий.

Портал "Комментарии" писал, что 9 мая — важная дата для России, когда отмечается День победы. В этот день в Москве планируется масштабный военный парад, на котором присутствуют высокопоставленные должностные лица и иностранные лидеры. Учитывая значимость этого события для Кремля, военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина может использовать этот момент для нанесения ударов по территории России.



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