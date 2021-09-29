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Президент Германии сделал заявление об отмене безвиза для Украины

Франк-Вальтер Штайнмайер назвал новость фейковой

сегодня, 17:55
Автор:

Елизавета Черных

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что информация якобы о потере безвизового режима Украиной и другими странами с Европейским Союзом, является неправдивой. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на заявления президента ФРГ. 

Президент Германии сделал заявление об отмене безвиза для Украины

Франк-Вальтер Штайнмайер - фото из открытых источников

"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишеневе, — ред.). Я получил информацию в Берлине и в Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", — сказал  Франк-Вальтер Штайнмайер. 

Журналисты напомнили, подобному заявлению предшествовало, что "Радио Свобода" сообщила, что Евросоюз заявил о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Отметим, что комментируя эту информацию, политический аналитик Валерий Клочок отмечает у себя в Facebook, Германия, Франция и Италия инициируют отмену безвизового режима со странами Западных Балкан, Украиной, Грузией и Молдовой. Он прогнозирует, далее все острее будет стоять вопрос об ограничении доступа стран в Шенген. Даже сейчас европейцы с сарказмом относятся к нашим биопаспортам и продолжают усиленно проверять украинцев в зоне паспортного контроля. Аналитик подчеркивает, даже экс-глава правительства Владимир Гройсман искренне удивлялся, что его осматривали на границе в отличие от граждан Европейского Союза

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что британский посол намекнула на возможность предоставления Украине безвиза.  В свою очередь глава украинского МВД Денис Монастырский предложил Британии присоединиться к полицейским проектам, реализуемым Украиной, и поделиться своим опытом.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/eto-feyk-prezident-germanii-oproverg-informatsiyu-1632924540.html
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