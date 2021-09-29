Президент Германии сделал заявление об отмене безвиза для Украины

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Елизавета Черных
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что информация якобы о потере безвизового режима Украиной и другими странами с Европейским Союзом, является неправдивой. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на заявления президента ФРГ.
Франк-Вальтер Штайнмайер - фото из открытых источников
Журналисты напомнили, подобному заявлению предшествовало, что "Радио Свобода" сообщила, что Евросоюз заявил о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.
Отметим, что комментируя эту информацию, политический аналитик Валерий Клочок отмечает у себя в Facebook, Германия, Франция и Италия инициируют отмену безвизового режима со странами Западных Балкан, Украиной, Грузией и Молдовой. Он прогнозирует, далее все острее будет стоять вопрос об ограничении доступа стран в Шенген. Даже сейчас европейцы с сарказмом относятся к нашим биопаспортам и продолжают усиленно проверять украинцев в зоне паспортного контроля. Аналитик подчеркивает, даже экс-глава правительства Владимир Гройсман искренне удивлялся, что его осматривали на границе в отличие от граждан Европейского Союза
Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что британский посол намекнула на возможность предоставления Украине безвиза. В свою очередь глава украинского МВД Денис Монастырский предложил Британии присоединиться к полицейским проектам, реализуемым Украиной, и поделиться своим опытом.
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