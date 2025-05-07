В преддверии проведения праздничных событий в Москве российская система гражданской авиации столкнулась с рядом трудностей и сбоев. Как сообщает The Moscow Times, в результате атаки беспилотников и введения ограничений многие рейсы были отменены или перенесены.

Массовая задержка рейсов в России (фото из открытых источников)

Интересно, что массовые перебои произошли именно в период подготовки к приезду в Москву иностранных делегаций.

Основные воздушные гавани российской столицы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — временно прекращали обслуживание авиарейсов, что повлекло задержки и отмену полетов.

Авиакомпании, среди которых "Аэрофлот", "Россия", S7, "Победа" и "Уральские авиалинии", сообщили об отмене десятков рейсов, задержках в вылетах и перенаправлении самолетов на запасные аэродромы.

Как отмечает РБК, примерно 8,5 тысячи пассажиров остались заблокированными в разных городах России и за ее пределами, ожидая рейсы, которые должны были отправиться в Москву или из нее.

Также, по информации местных властей, более 4 тысяч человек не смогли вылететь из аэропортов десяти городов Сибири. Значительная часть сложностей возникла из-за задержек рейсов, вызванных запретом на полеты в пределах московского авиационного узла.

Как сообщает Telegram-канал Baza, пассажиры рейса Дубай — Домодедово авиакомпании Emirates, совершившего посадку в Санкт-Петербурге, оставались в салоне самолета в течение шести часов, а впоследствии им просто предложили самостоятельно добираться в Москву.

По словам пассажиров, многие были настолько истощены, что не имели сил предъявлять претензии представителям авиакомпании. В подобной ситуации оказались и пассажиры рейса Анталия – Москва авиакомпании Pegasus Airlines. Их самолет также приземлился в Пулкове, и, как сообщают пассажиры, они уже семь часов остаются в салоне самолета, как скот. Ночь в самолете провели и пассажиры рейсов Uzbekistan Airways Ташкент — Москва и "Аэрофлота" Челябинск — Москва. Однако после семичасового ожидания людям разрешили выйти из самолета в аэропорт.

В общей сложности более 140 рейсов были отменены или задержаны как в московских аэропортах, так и на маршрутах в российскую столицу.

В результате 6 и 7 мая во многих аэропортах Центральной России возникли хаос и путаница. Пассажиры задержанных или отмененных рейсов часами находились в помещениях аэровокзалов, многие из которых оказались переполненными. Люди неоднократно жаловались на отсутствие поддержки со стороны авиаперевозчиков, не предоставлявших им питание, напитки и возможности переночевать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Песков предложил позвонить по телефону в Киев и сообщил, чем оправдана "СВО". Главный муртад кремлевского диктатора Путина Дмитрий Песков предложил журналистам позвонить в Киев после атаки БПЛА на Москву. Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предложил спросить у Киева, зачем Украина пытается атаковать территории РФ, когда в Москву начинают прибывать иностранные лидеры. "Позвоните по телефону в Киев, пожалуйста, спросите", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.