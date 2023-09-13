Принц Гарри встал на колено рядом с потерявшим ноги украинцем (ФОТО)

Член британской королевской семьи, принц Гарри побывал на соревнованиях "Игры непокоренных", где является основателем. В этом году это мероприятие состоялось в Дюссельдорфе. На состязание представитель королевской семьи прибыл со своей супругой Меган Маркл.

Принц Гарри (фото из открытых источников)

Именно на "Играх непокоренных" британец общался со своими поклонниками из Украины и взбудоражил присутствующих щемящим поступком. Королевский гость увидел представителя из Украины, у которого не было ног. Принц приблизился к украинцу, стал рядом с ним на одно колено и оба позировали для общей фотографии.

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Еще принц Гарри обнял представителя из Украины, еще обратился к шедшим себе присутствующим отойти, чтобы не портить кадр. Этот поступок также отсняли на разлетевшемся сетью видео. При этом видеоролик опубликован в Instagram-аккаунте медиа "Грунт".









Пиша комментарии, украинские пользователи поблагодарили представителя королевской семьи за особое отношение к человеку, потерявшему обе ноги. Еще они написали:

Кенийский сенатор Глория Орвоба, тоже на "Играх непокоренных", рассказала, что была свидетелем другого щемящего поступка принца Гарри. Она рассказала подробности:

"Он так человечен, он так приземлен, и он общается с людьми. Был инцидент, когда мы сидели на трибунах. Был один парень, который подошел и сказал: "Пожалуйста, принц Гарри, подержи это фото". Я думаю, что это был членом семьи, который погиб во время войны, и этот человек просто хотел фотографию, на которой принц Гарри держит фотографию члена его семьи, и очень волновался, но он просто сказал: "О, это член вашей семьи? Нет проблем".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Меган Маркл и Принц Гарри впервые показали лицо их дочери Лилибет