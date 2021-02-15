Путешествия отменяются Германия закрывает границы для туристов - причина

С сегодняшнего дня Германия закрывает границы с соседними странами и частично прекращает сухопутное сообщение. Данную информацию предоставляет издание Deutsche Welle.

Туризм в Германии: страна закрывает сухопутные границы - причины. Фото: slovoidilo.ua

Правительство решило применить такие меры безопасности, чтобы остановить распространение мутаций Covid-19. Об усилении карантина и закрытии границ начали думать, когда южноафриканский штамм коронавируса было обнаружено в соседней стране, в городе Тироль. Также в Чехии был диагностирован случай британской мутации.

Сейчас ограничения будут действовать 10 дней минимум.

Кроме того, временно приостановлено сообщение со Словакией, несмотря на то, что две страны не имеют сухопутной границы.

Стоит отметить, что автобусы и поезда не ходят через границу вообще.

На границах стоят полицейские. Они останавливают всех водителей и проверяют цель поездки, состояние людей и другие детали.

Въезд разрешен только гражданам Германии, которые возвращаются домой, а также работникам некоторых важных отраслей.

Еще раньше, чтобы уберечь жителей от мутировавших версий коронавируса, Германия закрыла сообщение с Великобританией, Португалией, Бразилией, Ирландией, ЮАР.

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