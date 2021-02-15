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Путешествия отменяются Германия закрывает границы для туристов - причина

Германия будет пускать в страну только своих граждан и работников некоторых важных отраслей

сегодня, 14:00
Автор:

Кириєнко Анна

С сегодняшнего дня Германия закрывает границы с соседними странами и частично прекращает сухопутное сообщение. Данную информацию предоставляет издание Deutsche Welle.

Путешествия отменяются Германия закрывает границы для туристов - причина

Туризм в Германии: страна закрывает сухопутные границы - причины. Фото: slovoidilo.ua

Правительство решило применить такие меры безопасности, чтобы остановить распространение мутаций Covid-19. Об усилении карантина и закрытии границ начали думать, когда южноафриканский штамм коронавируса было обнаружено в соседней стране, в городе Тироль. Также в Чехии был диагностирован случай британской мутации.

Сейчас ограничения будут действовать 10 дней минимум.

Кроме того, временно приостановлено сообщение со Словакией, несмотря на то, что две страны не имеют сухопутной границы.

Стоит отметить, что автобусы и поезда не ходят через границу вообще.

На границах стоят полицейские. Они останавливают всех водителей и проверяют цель поездки, состояние людей и другие детали.

Въезд разрешен только гражданам Германии, которые возвращаются домой, а также работникам некоторых важных отраслей.

Еще раньше, чтобы уберечь жителей от мутировавших версий коронавируса, Германия закрыла сообщение с Великобританией, Португалией, Бразилией, Ирландией, ЮАР.

Напомним, что в США бизнесмен решил оставить наследство своей собаке. Поэтому пес по кличке Лулу получил свой собственный трастовый фонд, в который ее владелец вложил около пяти миллионов долларов. Это стало известно во время оглашения завещания, после того, как он перешел в другой мир.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Эйфелева башня в Париже не меняла цвет с 1968 года. В ближайшее время она станет золотой. Ремонт башни приурочен к Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Подробности читайте здесь.


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Источник: https://www.dw.com/en/coronavirus-germany-mostly-shuts-czech-austria-land-borders/a-56564442
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