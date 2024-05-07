Российский диктатор Владимир Путин дал поручения новому правительству до 2036 года. В частности, по данным росСМИ, он хочет, чтобы министры подумали над тем, как увеличить продолжительность жизни в его стране.

Владимир Путин

Как заявил кремлевский диктатор ожидаемая продолжительности жизни в России должна увеличиться до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Кроме того, должен быть также установлен опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Кремлевский диктатор также поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей

И еще, Путин поставил цель к 2030 году снизить смертность от ДТП в полтора раза, а к 2036 году — в два раза.

При этом известно, что для того, чтобы увеличить продолжительность жизни простых россиян им просто нужно убраться с территории Украины, поскольку тут они "мрут, как мухи". Также кремлевскому диктатору стоило бы прекратить войну в Украине и таким образом сохранить жизни своим людям.

При этом известно, что в Украине террористическая Россия часто использует тактику мясных штурмов, вообще ни во что не ставя жизни своих граждан. Например, сейчас она формирует штурмовые бригады около Часова Яра. Эксперты прогнозируют, что уже в выходные их бросят на штурм, чтобы они "провели разведку боем" и неминуемо погибли.

Кроме того, аналитики, в том числе и западные, неоднократно подчеркивали, что Путин вообще ни во что не ставит жизни своих граждан и, фактически, гонит их на убой в Украине.



