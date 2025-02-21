Путин приказал готовиться к возвращению западных компаний в РФ: как он будет их "встречать"

Владимир Путин поручил правительству РФ подготовиться к возможному возвращению западных компаний, что может свидетельствовать о сближении России с Соединенными Штатами и потенциальном возрождении корпоративной деятельности в стране.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Путина и материал Financial Times.

Президент России во время выступления на Форуме будущих технологий заявил, что отечественные компании должны получить "определенные преимущества" перед возвращающимися на российский рынок как следствие западных санкций.

"Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов. С тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества в рамках ВТО (Всемирная торговая организация, — ред.)", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что России были созданы "определенные трудности", поэтому Москва "может ответным образом отреагировать".

По мнению аналитиков FT, эти заявления являются первым серьезным сигналом о возможном курсе Кремля на возвращение западного бизнеса, покинувшего страну после начала полномасштабного вторжения в Украину три года назад.

По данным Киевского института экономики, с момента вторжения из России вышли 472 иностранных компании, а еще 1360 сократили свое присутствие в стране.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что некоторые американские компании выражают заинтересованность в возобновлении деятельности в России, однако ни одна из них не сделала конкретных шагов в этом направлении.

Перспектива возвращения западного бизнеса вызвала активную дискуссию посреди русских чиновников. Часть из них считает, что такие компании как Visa и Mastercard, а также известные бренды класса люкс могут снова работать в России. Другие настаивают, что им следует уступить место местным альтернативам.

Первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров заявил, что правительство будет рассматривать вопрос возвращения покинувших страну компаний и только после этого определится, с кем Россия заинтересована сотрудничать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил о лидерстве РФ в Арктике и рассказал о интересующих Трампа запасах лития. Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия могла бы еще 10–15 лет назад самостоятельно добывать литии. Впрочем, по его словам, до сих пор не делает этого.

При этом, как заявил глава Роснедра Олег Казанов, разведанные запасы редкоземельных металлов в России составляют 28,5 млн. тонн. По его словам, это сравнимо с двумя тысячами тонн годовой потребности страны. Кроме того, Путин заявил, что по состоянию на сегодняшний день Россия якобы является абсолютным лидером в Арктике.