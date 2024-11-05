Кремлевский диктатор Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России заявил, что страна борется в зоне "СВО" за сохранение своих культурных ценностей и языка.

Владимир Путин

"Мы ведем борьбу на передовой за сохранение наших традиционных ценностей и русского языка", — отметил Путин, подчеркнув, что эти ценности и язык являются основой и "важным элементом нашей идентичности".

Также кремлевский диктатор поручил подготовить проект основ государственной политики в области языков. Он подчеркнул, что Закон о языках народов России с 1991 года нуждается в обновлении.

Путин считает важным создание официального реестра языков народов России и призывает привести закон в соответствие с современными условиями. Он обратился к администрации с просьбой определить базовые цели и направления языковой политики и разработать проект основ государственной политики в этом направлении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин заявил о готовности начать переговоры с Украиной. По его словам, Россия не только готова к переговорам, но и на "известном этапе" – в самом начале этого конфликта – вела эти переговоры. И был даже выработан взаимно приемлемый договор, парафированный с украинской стороной, заявил Путин, что не правда, и Украина это уже опровергала.

Также "Комментарии" рассказывали , что Радио Свобода получило копию проекта договора, который Москва предложила Украине в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. В этом документе четко прослеживается настоящая цель Путина по отношению к Украине. Как сообщает Радио Свобода, документ содержит шесть страниц основного текста и четыре страницы приложений, охватывающих 18 статей, включая условия нейтралитета Украины, вопросы границ, гуманитарные аспекты (язык, религия, история), а также предложения по снятию санкций с России.



