ПВО Украины станет еще мощнее: какое вооружение передаст Германия

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Кравцев Сергей
Киев уже получил от Берлина семь систем противовоздушной обороны IRIS-T. Кроме того, к отправке готовят еще одну систему. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев во время общения с прессой.
IRIS-T. Фото: из открытых источников
Дипломат обратил внимание, что Германия продолжает поставлять необходимые Украине системы ПВО IRIS-T.
Посол добавил, что Берлин уже поставил Киеву более 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Они продемонстрировали чрезвычайную эффективность в борьбе с российскими ударными дронами.
Кроме того, Макеев упомянул, что Германия передала зенитный артиллерийский комплекс Skynex, который показывает хорошие результаты в Воздушных силах Украины. По его словам, Киев и Берлин уже имеют первые наработки по совместному производству дополнительных систем ПВО.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинским властям сейчас удалось договориться о трех системах ПВО Patriot из десяти необходимых. Впрочем, необходимы также ракеты, дроны, РЭБы и стабильное финансирование армии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время общения с представителями медиа.