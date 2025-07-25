ПВО Украины станет еще мощнее: какое вооружение передаст Германия

Киев уже получил от Берлина семь систем противовоздушной обороны IRIS-T. Кроме того, к отправке готовят еще одну систему. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев во время общения с прессой.

IRIS-T. Фото: из открытых источников

Дипломат обратил внимание, что Германия продолжает поставлять необходимые Украине системы ПВО IRIS-T.

"Уже семь систем зашло, восьмая заходит", — сообщил Макеев.

Посол добавил, что Берлин уже поставил Киеву более 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Они продемонстрировали чрезвычайную эффективность в борьбе с российскими ударными дронами.

"Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство гепардов, что можно было поймать в лесах всего мира – уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах", — иронично отметил дипломат.

Кроме того, Макеев упомянул, что Германия передала зенитный артиллерийский комплекс Skynex, который показывает хорошие результаты в Воздушных силах Украины. По его словам, Киев и Берлин уже имеют первые наработки по совместному производству дополнительных систем ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинским властям сейчас удалось договориться о трех системах ПВО Patriot из десяти необходимых. Впрочем, необходимы также ракеты, дроны, РЭБы и стабильное финансирование армии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время общения с представителями медиа.

"С вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть. Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка. Производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения", — рассказал Владимир Зеленский.



