Ракеты Taurus для Украины: Мерц сделал новое заявление

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может положиться на помощь Берлина. Таким образом, немецкий лидер ответил на вопрос о передаче ракет Taurus для Украины.

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

Фридрих Мерц в эфире канала ZDF получил вопрос о ракетах Taurus, которые он обещал предоставить Украине, когда еще не занимал должность канцлера.

"Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на Федеративную Республику", — сказал Мерц, однако не объяснил, будут ли ракеты Taurus отправлены в Украину.

Немецкий канцлер заявил, что вскоре проведет встречу с премьером Великобритании Киром Стармером, а также уже посетил Францию, где встретился с президентом Эмманюэлем Макроном. По его словам, именно с этими лидерами он будет обсуждать дальнейшую помощь Украине.

"И я постараюсь вместе с ними принимать решения. Все, что мы делаем, должно, насколько это возможно, делаться совместно и предварительно совместно принято", — сказал Мерц.

Мерц добавил, что Германия из-за избирательного процесса была некоторое время пассивна на международной арене, однако теперь страна готова к активной дипломатии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эмманюэль Макрон похвалил Фридриха Мерца, не объявившего о поставках ракет Taurus для Украины. По словам французского лидера, канцлер Германии использует принцип "стратегической неопределенности", мешающий России понять следующие шаги партнеров Украины.

Также "Комментарии" писали о последнем заявлении Олафа Шольца в должности канцлера Германии. Он упомянул о поддержке Украины.