Ракеты Taurus для Украины: Мерц сделал новое заявление

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Slava Kot
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может положиться на помощь Берлина. Таким образом, немецкий лидер ответил на вопрос о передаче ракет Taurus для Украины.
Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle
Фридрих Мерц в эфире канала ZDF получил вопрос о ракетах Taurus, которые он обещал предоставить Украине, когда еще не занимал должность канцлера.
Немецкий канцлер заявил, что вскоре проведет встречу с премьером Великобритании Киром Стармером, а также уже посетил Францию, где встретился с президентом Эмманюэлем Макроном. По его словам, именно с этими лидерами он будет обсуждать дальнейшую помощь Украине.
Мерц добавил, что Германия из-за избирательного процесса была некоторое время пассивна на международной арене, однако теперь страна готова к активной дипломатии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эмманюэль Макрон похвалил Фридриха Мерца, не объявившего о поставках ракет Taurus для Украины. По словам французского лидера, канцлер Германии использует принцип "стратегической неопределенности", мешающий России понять следующие шаги партнеров Украины.
Также "Комментарии" писали о последнем заявлении Олафа Шольца в должности канцлера Германии. Он упомянул о поддержке Украины.
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