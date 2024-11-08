Распад коалиции в Германии: действительно ли Украина останется без обещанной помощи

Берлин сможет предоставить большую часть из 4 миллиардов евро, обещанных Украине, даже если бюджет страны на 2025 год не будет принят вовремя в результате распада коалиционного правительства. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в бюджетном комитете ФРГ.

Германия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что это финансирование в основном целевое, а, следовательно, его могут предоставить Киеву в пределах временного бюджетного управления, если сам бюджет не будет проголосован.

Журналисты обращают внимание, что согласно проекту бюджета Германии на 2025 год, помощь Украине уменьшена до 4 миллиардов евро с около 8 миллиардов евро в 2024 году, ведь в Германии возлагали большие надежды на самих украинцев, что те смогут удовлетворить большую часть своих военных потребностей. с помощью кредитов в размере 50 миллиардов долларов из поступлений от замороженных российских активов, одобренных Группой семи.

"Однако возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом вызывает в Европе беспокойство, что поддержка Киева США может уменьшиться. Коалиционное правительство Германии распалось спустя несколько часов после того, как победа Трампа стала очевидной в среду, когда канцлер Олаф Шольц уволил своего министра финансов" Кристиана Линер , – говорится в статье.

Авторы указывают, что вероятная задержка с принятием бюджета ФРГ на следующий год означает отсутствие расходов на новые проекты, хотя некоторые расходы, такие как дополнительная помощь Украине все еще могут быть приняты, заявил министр экономики Роберт Хабек.

Читайте на портале "Комментарии" — большинство немцев поддерживают проведение досрочных парламентских выборов на фоне коалиционного кризиса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Tagesschau, пишет, анализируя данные опроса, проведенного еще до объявления распада коалиции.

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