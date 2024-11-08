logo

BTC/USD

75904.17

ETH/USD

2906.59

LTC/USD

71.29

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Распад коалиции в Германии: действительно ли Украина останется без обещанной помощи
commentss НОВОСТИ Все новости

Распад коалиции в Германии: действительно ли Украина останется без обещанной помощи

Средства в большинстве своем являются целевыми, а, следовательно, их могут предоставить Киеву в пределах временного бюджетного управления

сегодня, 06:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Берлин сможет предоставить большую часть из 4 миллиардов евро, обещанных Украине, даже если бюджет страны на 2025 год не будет принят вовремя в результате распада коалиционного правительства. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в бюджетном комитете ФРГ.

Распад коалиции в Германии: действительно ли Украина останется без обещанной помощи

Германия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что это финансирование в основном целевое, а, следовательно, его могут предоставить Киеву в пределах временного бюджетного управления, если сам бюджет не будет проголосован.

Журналисты обращают внимание, что согласно проекту бюджета Германии на 2025 год, помощь Украине уменьшена до 4 миллиардов евро с около 8 миллиардов евро в 2024 году, ведь в Германии возлагали большие надежды на самих украинцев, что те смогут удовлетворить большую часть своих военных потребностей. с помощью кредитов в размере 50 миллиардов долларов из поступлений от замороженных российских активов, одобренных Группой семи.

"Однако возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом вызывает в Европе беспокойство, что поддержка Киева США может уменьшиться. Коалиционное правительство Германии распалось спустя несколько часов после того, как победа Трампа стала очевидной в среду, когда канцлер Олаф Шольц уволил своего министра финансов" Кристиана Линер , – говорится в статье.

Авторы указывают, что вероятная задержка с принятием бюджета ФРГ на следующий год означает отсутствие расходов на новые проекты, хотя некоторые расходы, такие как дополнительная помощь Украине все еще могут быть приняты, заявил министр экономики Роберт Хабек.

Читайте на портале "Комментарии" — большинство немцев поддерживают проведение досрочных парламентских выборов на фоне коалиционного кризиса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Tagesschau, пишет, анализируя данные опроса, проведенного еще до объявления распада коалиции.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Германии могут измениться власти: почему в Берлине заговорили о выборах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости