Распад коалиции в Германии ударит и по Украине: без какого оружия можем остаться

После распада коалиции в Германии существует большая угроза затягивания решения о дальнейших поставках оружия в Украину, в частности, о поставках беспилотников. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Der Spiegel".

Германия. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что перед распадом коалиции канцлер Олаф Шольц обсуждал вопрос о выделении дополнительных 3 миллиардов евро на военную поддержку Украины. В этом году немецкое правительство уже направило Украине вооружение на сумму почти 8 миллиардов евро, однако бюджет на эти расходы исчерпан.

При этом Украина надеется на принятие решений о дальнейших поставках оружия к досрочным парламентским выборам в Германии.

"Необходимо сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственную реализацию запланированных заказов и финансирование дополнительной помощи в новом году", – заявил посол Украины Алексей Макеев.

На дальнейших поставках оружия настаивает также министр иностранных дел Анналена Баербок. Как пишет Spiegel, речь идет о 812 разведывательных беспилотниках компании Quantum, которые пригласила Украина, стоимость которых составляет 153 миллиона евро. Бербок выступает за быстрое финансирование поставок, по возможности в 2024 году или начале следующего года.

Отмечается, что если финансирование будет осуществляться через сверхплановые расходы в 2025 году, необходимо согласование с бюджетным комитетом. Однако до сих пор потребность в этих дронах не была официально подана в финансовый департамент, пишет Spiegel.

В публикации говорится, что в этом году Германия уже поставила Украине 348 разведывательных дронов Vector производства компании Quantum, еще один пакет из 127 дронов должен прибыть на фронт до конца года. Также запланированы поставки до 4000 боевых дронов другого немецкого производителя, однако Украина пока воздерживается от раскрытия подробностей о типе этих дронов.

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