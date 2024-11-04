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Расследование против любимого олигарха Путина: в Германии закрыли дело

За годы расследования там не смогли доказать основные обвинения против него, включая обвинение в отмывании денег.

сегодня, 19:30
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Автор:
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Лиля Воробьева

Немецкая прокуратура во Франкфурте-на-Майне закрыла дело об отмывании денег против российского олигарха Алишера Усманова, близкого президенту РФ Владимиру Путину. Адвокаты Усманова, Уве Лембрук и доктор Маркус Гетценс, заявили, что на протяжении более двух с половиной лет расследование не выявило доказательств, подтверждающих основные обвинения. Они подчеркнули, что это решение важно для восстановления репутации их клиента.

Расследование против любимого олигарха Путина: в Германии закрыли дело

Алишер Усманов (фото из открытых источников)

Несмотря на это, федеральные прокуроры Германии получили дело для дальнейшего разбирательства, но воздержались от комментариев.

Усманов, по данным Bloomberg, располагает состоянием в $14,4 млрд, владеет бизнесом в горнодобывающей промышленности, телекоммуникациях и медиа. После введения санкций ЕС и Великобритании его активы были заморожены, а ему самому запрещен въезд. Санкции привели к аресту его яхт, а также возбуждению двух уголовных дел в Германии.

В список его британской недвижимости входят роскошный дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона и имение Саттон-Плейс в графстве Саррей.

Напомним, что "Комментарии" писали о новых санкциях США за затягивание войны . Вашингтон ввел санкции против почти 400 физических лиц и компаний из ряда стран мира, которые помогают РФ воевать против Украины. Они в основном занимались снабжением микрочипов, предохранителей и передовой электроники.

Отмечается, что в своем заявлении Госдепартамент США объявил, что санкции направлены на борьбу со снабжением различных компонентов для военной техники в РФ через третьи страны. В список целей вошли компании из Китая, Индии и Турции, обвиняемые в отправке критически важных компонентов для военной техники.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/german-prosecutor-drops-money-laundering-investigation-against-billionaire-2024-11-04/
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