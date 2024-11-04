Расследование против любимого олигарха Путина: в Германии закрыли дело

Немецкая прокуратура во Франкфурте-на-Майне закрыла дело об отмывании денег против российского олигарха Алишера Усманова, близкого президенту РФ Владимиру Путину. Адвокаты Усманова, Уве Лембрук и доктор Маркус Гетценс, заявили, что на протяжении более двух с половиной лет расследование не выявило доказательств, подтверждающих основные обвинения. Они подчеркнули, что это решение важно для восстановления репутации их клиента.

Алишер Усманов (фото из открытых источников)

Несмотря на это, федеральные прокуроры Германии получили дело для дальнейшего разбирательства, но воздержались от комментариев.

Усманов, по данным Bloomberg, располагает состоянием в $14,4 млрд, владеет бизнесом в горнодобывающей промышленности, телекоммуникациях и медиа. После введения санкций ЕС и Великобритании его активы были заморожены, а ему самому запрещен въезд. Санкции привели к аресту его яхт, а также возбуждению двух уголовных дел в Германии.

В список его британской недвижимости входят роскошный дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона и имение Саттон-Плейс в графстве Саррей.

Напомним, что "Комментарии" писали о новых санкциях США за затягивание войны . Вашингтон ввел санкции против почти 400 физических лиц и компаний из ряда стран мира, которые помогают РФ воевать против Украины. Они в основном занимались снабжением микрочипов, предохранителей и передовой электроники.

Отмечается, что в своем заявлении Госдепартамент США объявил, что санкции направлены на борьбу со снабжением различных компонентов для военной техники в РФ через третьи страны. В список целей вошли компании из Китая, Индии и Турции, обвиняемые в отправке критически важных компонентов для военной техники.

