Россия угрожает НАТО: "будут очень негативные последствия"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
22 октября МИД России вызвал посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа и выразил ему протест в связи с открытием регионального штаба морского командования НАТО в Ростоке. Новый командный центр будет контролировать регион Балтийского моря, но Россия утверждает, что это нарушает положение договора 1990 года, запрещающее размещение иностранных войск на территории бывшей ГДР.
Посол Германии Александр Ламбсдорф. Фото: Sandro Halank/Wikimedia Commons
В России выразили решительный протест на открытие командного пункта в Ростоке, вызвали немецкого посла и пригрозили последствиями Германии и ее партнерам.
Германия отвергла обвинения, заявив, что открытие командного центра не нарушает никаких международных договоров, регулирующих международный статус Германии после ее воссоединения.
Посол Ламбсдорф подчеркнул, что новый штаб в Ростоке отвечает условиям договора. По его словам, Россия называет новую базу "региональным штабом морского командования НАТО", однако новый штаб в Ростоке по-прежнему будет состоять из немецких солдат, а также иностранных офицеров связи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России приветствовали мирные инициативы канцлера Германии Олафа Шольца.
Также "Комментарии" писали о реакции НАТО на войска КНДР, которые помогают России против войны в Украине.
Новости