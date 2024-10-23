Россия угрожает НАТО: "будут очень негативные последствия"

22 октября МИД России вызвал посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа и выразил ему протест в связи с открытием регионального штаба морского командования НАТО в Ростоке. Новый командный центр будет контролировать регион Балтийского моря, но Россия утверждает, что это нарушает положение договора 1990 года, запрещающее размещение иностранных войск на территории бывшей ГДР.

Посол Германии Александр Ламбсдорф. Фото: Sandro Halank/Wikimedia Commons

В России выразили решительный протест на открытие командного пункта в Ростоке, вызвали немецкого посла и пригрозили последствиями Германии и ее партнерам.

"Вашингтон, Брюссель и Берлин должны понимать, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территории бывшей ГДР будет иметь очень негативные последствия. Послу было отмечено, что этот шаг правящих кругов ФРГ стал продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны", – говорится в заявлении от РФ.

Германия отвергла обвинения, заявив, что открытие командного центра не нарушает никаких международных договоров, регулирующих международный статус Германии после ее воссоединения.

Посол Ламбсдорф подчеркнул, что новый штаб в Ростоке отвечает условиям договора. По его словам, Россия называет новую базу "региональным штабом морского командования НАТО", однако новый штаб в Ростоке по-прежнему будет состоять из немецких солдат, а также иностранных офицеров связи.

"Превращение немецкого военно-морского оперативного штаба в Ростоке в Commander Task Force Baltic соответствует Договору 2+4. Согласно Договору 2+4, подчинение частей немецких вооруженных сил структурам НАТО прямо разрешено, в частности, на территории бывшей ГДР и Берлина", — заявил Ламбсдорф.

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