Российские дроны над немецкими аэропортами: в ФРГ поразили заявлением об сбитии

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что появляющиеся над аэропортами страны беспилотники пока "не представляют никакой прямой угрозы". Он добавил, что вооруженные силы не намерены сбивать дроны во всех местах их появления. Об этом Писториус рассказал в интервью для делового издания Handelsblatt, отметив необходимость спокойно и объективно оценивать ситуацию.

Фото: из открытых источников

"Бундесвер не может быть повсюду одновременно, где летают беспилотники, и сбивать их. Гораздо важнее развитие способностей государственной и федеральной полиции действовать на определенных высотах", — заявил министр.

Он также выразил сомнения в инициативе министра внутренних дел по созданию специального центра защиты от дронов.

"Этот центр будет отвечать только за угрозы, связанные с беспилотниками. Однако следует готовиться к разным сценариям, например, одновременным лесным пожарам или масштабным отключениям электричества", — пояснил Писториус.

Министр обороны подчеркнул, что действия России направлены на создание неопределенности, нарушая воздушное пространство и совершая полеты дронов.

"Это провокации, направленные на разжигание страха и конфликтов. [Президент России Владимир] Путин хорошо знает Германию, ее инстинкты и реакции", — отметил Писториус.

В то же время он отметил, что, хотя немецкая разведка предусматривает возможное нападение России на страны НАТО до 2029 года, это не означает, что Путин обязательно предпримет такой шаг.

"Комментарии" уже писали , что Украина разработала обновленную стратегию обеспечения стабильного электроснабжения на зимний период, учитывая постоянные атаки России на энергетическую инфраструктуру. Как сообщает The Wall Street Journal, минувшей зимой украинские энергетики смогли удержать электроснабжение, несмотря на массированные удары ракет и беспилотников.