Російські дрони над німецькими аеропортами: у ФРН шокували заявою про загрозу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що безпілотники, які з’являються над аеропортами країни, наразі "не становлять жодної прямої загрози". Він додав, що збройні сили не планують збивати дрони у всіх місцях їх появи. Про це Пісторіус розповів у інтерв’ю для ділового видання Handelsblatt, наголосивши на необхідності спокійно і об’єктивно оцінювати ситуацію.

"Бундесвер не може бути всюди одночасно, де літають безпілотники, і збивати їх. Набагато важливішим є розвиток спроможностей державної та федеральної поліції діяти на певних висотах", — заявив міністр.

Він також висловив сумніви щодо ініціативи міністра внутрішніх справ зі створення спеціального центру захисту від дронів.

"Цей центр буде відповідати лише за загрози, пов’язані з безпілотниками. Проте слід готуватися до різних сценаріїв, наприклад, одночасних лісових пожеж чи масштабних відключень електрики", — пояснив Пісторіус.

Міністр оборони наголосив, що дії Росії спрямовані на створення невизначеності, порушуючи повітряний простір і здійснюючи польоти дронів.

"Це провокації, спрямовані на розпалювання страху і конфліктів. [Президент Росії Володимир] Путін добре знає Німеччину, її інстинкти та реакції", — зазначив Пісторіус.

Водночас він зауважив, що, хоча німецька розвідка передбачає можливий напад Росії на країни НАТО до 2029 року, це не означає, що Путін обов’язково здійснить такий крок.

