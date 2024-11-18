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Российский РЭБ не справится: какое новейшее оружие Германия готовится передать Украине

По информации Bild, Германия передаст Украине новые AI-дроны Mini-Taurus

18 ноября 2024, 11:15
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Кравцев Сергей

Германия готовится предоставить Украине новую технологическую поддержку в условиях войны. Немецкая компания Helsing поставит Украине 4 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bild".

Российский РЭБ не справится: какое новейшее оружие Германия готовится передать Украине

Германия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что эти дроны, прозванные Mini-Taurus, будут оснащены современными системами, делающими их практически неуязвимыми для российских систем радиоэлектронной борьбы и GPS-помех.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил факт поставки беспилотников Украине.

По словам инсайдеров, уже с декабря ежемесячно начнут поставлять несколько сотен таких дронов. Сейчас несколько образцов тестируются на востоке Украины в реальных боевых условиях.

Mini-Taurus способны анализировать местность и определять местоположение даже при сложных погодных условиях или разрушенной инфраструктуре. Это позволяет дрону продолжать миссию даже при потере радиосигнала, что значительно увеличивает точность поражения.

Mini-Taurus имеет дальность полета в четыре раза большую, чем у стандартных украинских дронов-камикадзе, и при этом стоит значительно дешевле зарубежных аналогов. Хотя Bild не раскрывает точную стоимость, известно, что американские Switchblade 600 стоят около 100 000 евро, а российские Zala Lancet — 35 000 евро.

Писториус подчеркнул, что Украина сможет эффективно использовать эти беспилотники против ключевых военных объектов России, таких как командные пункты и логистические центры. В будущем Германия, по словам министра, может рассмотреть возможность внедрения подобных технологий в своем Бундесвере.

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