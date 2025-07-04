С ПВО в Украине беда: как Германия срочно пытается спасти ситуацию

Официальный Берлин включился в "интенсивные переговоры" о поставке Украине американских систем ПВО Patriot, поскольку Россия усиливает атаки с использованием дронов и ракет, а США на этой неделе приостановили поставки оружия. Такое заявление сделал представитель правительства Германии Стефан Корнелиус.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

На вопрос о том, ведет ли правительство канцлера Фридриха Мерца переговоры с США о закупках Patriot для отправки в Киев, он заявил, что существуют "разные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.

Он добавил, что одним из рассматриваемых вариантов является покупка системы обороны Patriot в Соединенных Штатах и ее последующая передача Украине.

"Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные дискуссии", — заявил Корнелиус журналистам в Берлине.

Ожидается, что министр обороны Германии Борис Писториус в конце этого месяца отправится в Вашингтон для переговоров со своим американским коллегой, сообщил представитель министерства обороны.

"Разумеется, Patriot также будут в повестке дня", — сказал пресс-секретарь.

Читайте также на портале "Комментарии" — прекращение поставок оружия из США вынуждает Украину искать альтернативные пути для усиления обороны. Недавние слова волонтера Марии Берлинской о вероятном росте воздушных ударов по Киеву и другим городам из-за дефицита ракет для противовоздушной обороны вызвали беспокойство среди населения. При этом военные эксперты призывают сохранять спокойствие и действовать благоразумно.

В частности, военный аналитик, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что паника сейчас точно не поможет и напомнил, что Украина уже сталкивалась с ограничениями в поставках вооружения раньше, и нынешняя ситуация хоть и ухудшилась, но не является критической по сравнению с полугодовой давностью. Россия продолжает наносить воздушные удары, и это является элементом постоянного давления, направленного на принуждение Украины к переговорам на условиях Кремля.



