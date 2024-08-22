Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступление украинских войск в Курской области будет "ограниченным".

Шольц прокомментировал наступление ВСУ на Курскую область. Фото из открытых источников

В частности, по его словам, Курская операция будет ограничена "в пространстве и, возможно, во времени".

Олаф Шольц рассказал, что Украина никак не консультировалась с Германией перед началом наступления на российскую территорию. По мнению канцлера, Курская операция ВСУ "обусловлена сложившейся ситуацией".

Немецкий канцлер повторил, что его страна остается одним из главных поставщиков военной помощи в Украине. Щольц отметил, что, несмотря на недавнее решение правительства Германии не выделять дополнительные средства Украине, продиктованное немецкими бюджетными законами, нельзя говорить о заморозке помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская оборона в Донецкой области осталась без снарядов и солдат после наступления ВСУ на Курскую область РФ. Как сообщает издание The Financial Times, Курская операция ВСУ ускорила наступление России на Донбассе. "Это произошло, в частности, из-за снятия с этого участка фронта до 10 тысяч украинских военных, среди которых и элитные десантно-штурмовые подразделения", — пишет издание. Украинские офицеры, сейчас воюющие на российской территории, рассказали, что приоритет в обеспечении боеприпасами и солдатами теперь отдается Курскому направлению.

Также портал "Комментарии" писал, что пока Росстат отчитывается о единицах процентов инфляции в РФ, российские потребители испытывают полноценный инфляционный шок. Накопленная с начала войны инфляция в РФ, рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан, в июле достигла 71,4%. На столько вырос индекс цен на повседневные товары (FMCG), включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежду, с февраля 2022 года, следует из подсчетов исследовательского холдинга "Ромир".