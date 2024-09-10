Шольц хочет участия России в саммите мира, но есть нюанс

Канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы российского участия в Саммите мира, однако в этом не будет никакого смысла, если Россия продолжит свои атаки против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление немецкий канцлер сделал на мероприятии "Vorwärts" (Вперед), сообщает "Tagesschau".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства подчеркнул, что кроме необходимой военной поддержки Украины в противодействии российскому агрессору, нужно также изучить пути выхода из ситуации войны.

Шольц подчеркнул, что он, как и украинское руководство, хотел бы еще одного мирного саммита, участие в котором должна принимать и Россия.

"Конечно, это не сработает, если человек, который должен там сидеть, при этом говорит: "А я продолжаю атаковать", – подчеркнул он, имея в виду главу Кремля Владимира Путина.

Глава немецкого правительства выразил уверенность в том, что в этой ситуации нужно то, что всегда важно в политике: ясность, твердость и характер.

"Вот в чем заключается суть, если вы хотите обеспечить мир и безопасность в Европе", – подчеркнул Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" - Олаф Шольц предлагает вариант заморозки войны, говорит политолог Олеся Яхно. По ее мнению, вероятно, он исходит из того, что в условиях крайних позиций сторон можно говорить о вариантах уменьшения активности – и желательно не за счет страны, на которую совершено нападение, а за счет страны, которая это нападение совершила.

Однако, как подчеркивает политолог, любые варианты заморозки войны могут быть действенными, если они являются одним из этапов движения к устойчивому и справедливому миру. Обратная последовательность априори не работающая, на это и направлены саммиты мира.