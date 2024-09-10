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Шольц хочет участия России в саммите мира, но есть нюанс

Канцлер ФРГ поставил условие для участия России в Саммите мира

сегодня, 15:20
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы российского участия в Саммите мира, однако в этом не будет никакого смысла, если Россия продолжит свои атаки против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление немецкий канцлер сделал на мероприятии "Vorwärts" (Вперед), сообщает "Tagesschau".

Шольц хочет участия России в саммите мира, но есть нюанс

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства подчеркнул, что кроме необходимой военной поддержки Украины в противодействии российскому агрессору, нужно также изучить пути выхода из ситуации войны.

Шольц подчеркнул, что он, как и украинское руководство, хотел бы еще одного мирного саммита, участие в котором должна принимать и Россия.

"Конечно, это не сработает, если человек, который должен там сидеть, при этом говорит: "А я продолжаю атаковать", – подчеркнул он, имея в виду главу Кремля Владимира Путина.

Глава немецкого правительства выразил уверенность в том, что в этой ситуации нужно то, что всегда важно в политике: ясность, твердость и характер.

"Вот в чем заключается суть, если вы хотите обеспечить мир и безопасность в Европе", – подчеркнул Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" - Олаф Шольц предлагает вариант заморозки войны, говорит политолог Олеся Яхно. По ее мнению, вероятно, он исходит из того, что в условиях крайних позиций сторон можно говорить о вариантах уменьшения активности – и желательно не за счет страны, на которую совершено нападение, а за счет страны, которая это нападение совершила.

Однако, как подчеркивает политолог, любые варианты заморозки войны могут быть действенными, если они являются одним из этапов движения к устойчивому и справедливому миру. Обратная последовательность априори не работающая, на это и направлены саммиты мира.



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