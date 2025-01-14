Шольц нашел новую причину для сокращения помощи Украине: что известно

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не может увеличивать свою помощь Украине за счет уменьшения финансирования внутренних потребностей. В частности, политик решительно отверг идею сокращения бюджетных расходов на социальные программы, инфраструктуру и местные органы власти для финансирования поставок оружия Киеву и подчеркнул необходимость найти альтернативные источники финансирования. Об этом сообщает DW.

Олаф Шольц. Фото: DW

Шольц отметил, что не поддерживает идею уменьшения пенсионных выплат, сокращения финансирования местных органов власти или снижения инвестиций в инфраструктуру, таких как железные дороги и дороги с целью найти средства для военной помощи Украине. Он подчеркнул, что для этого следует искать дополнительные финансовые ресурсы.

Журналисты отмечают, что споры по бюджетным расходам стали основной причиной распада коалиции, известной как "светофор", что привело к правительственному кризису и объявлению досрочных выборов в Германии, запланированных на февраль этого года.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Анналена Бербок и глава оборонного ведомства Борис Писториус предлагали увеличить бюджет на дополнительные 3 миллиарда евро (около 2,9 миллиарда долларов США) для срочной поставки оружия Украине. Эту инициативу планировали реализовать до предстоящих 23 февраля выборов в Бундестаг. Однако канцлер Шольц заблокировал эти предложения, что привело к задержке в оказании дополнительной военной помощи.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус 13 января опроверг слухи о том, что Олаф Шольц заблокировал предложение о выделении 3 миллиардов евро на дополнительную военную помощь Украине. Он заверил, что решение по финансированию еще ожидается. Во время войны Германия стала крупнейшим донором военной помощи Украине после США.

Портал "Комментарии" уже писал, что канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на заявления избранного президента США по поводу территориальных претензий к другим странам, в частности Дании, которой принадлежит Гренландия. Немецкий лидер провел прямую параллель между Трампом и российским диктатором Путиным.