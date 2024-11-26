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Шольц назвал новую причину, почему против передачи ракет Taurus Украине

По словам Шольца, передачу ракет Taurus для Украины не поддерживают граждане Германии.

сегодня, 10:40
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Автор:
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Slava Kot

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие граждане не поддерживают передачу ракет Taurus, которые Украина может использовать для ударов по территории России. Таким образом, Шольц в очередной раз назвал новую причину, почему против отправки ракет Taurus Украине.

Шольц назвал новую причину, почему против передачи ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF заявил, что под его руководством Германия оказала больше помощи Украине, уступая только США.

"Это война в Европе. Это тема, которая очень волнует граждан этой страны, в том числе и меня. И все видели, как это происходит последние три года: везде что-то кричит с фона, делай то, что можешь. Еще и еще… И мало кто заметил, что под моим руководством Германия стала самым большим сторонником Украины", — сказал Шольц.

Однако по ракетам Taurus Шольц настоял, что именно граждане Германии против такой помощи Украине.

"Я считаю, что это тот курс, который поддерживает большинство граждан", — сказал Шольц.

По его словам, при передаче этого оружия, Украина может нанести удары вглубь России ракетами Taurus, которые Шольц назвал "опасным оружием".

Напомним, что ранее Олаф Шольц одной из причин, почему Германия не передает ракеты Taurus, называл необходимость присутствия немецких военных для их использования на войне в Украине. Решение Шольца критикует оппозиция в Германии, неоднократно призывавшая канцлера передать крылатые ракеты Украине и разрешить бить по РФ, как это сделали США и Великобритания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц рассказал детали неприятного телефонного разговора с Путиным.

Также "Комментарии" писали о том, что Великобритания тайно отправила Украине мощное оружие для ударов по России.



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Источник: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/scholz-spd-kanzlerkandidatur-bundestagswahl-2025-100.html
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