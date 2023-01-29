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Шольц назвал условие прекращения войны и раскритиковал дискуссии об истребителях для Украины

Немецкий канцлер после передачи танков для Украины намерен поговорить с президентом России. Шольц также критикует дискуссии о поставках истребителей Украине

сегодня, 11:20
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Автор:

Slava Kot

Канцлер Олаф Шольц намерен продолжить попытки прекращения войны в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Шольца пока Россия продолжает агрессию, то нынешняя ситуация в войне не знает изменений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Tagesspiegel.

Шольц назвал условие прекращения войны и раскритиковал дискуссии об истребителях для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным, после того как его страна согласилась отправить танки в Украину.

"Я снова поговорю с Путиным по телефону – потому что нужно поговорить друг с другом", — сказал Шольц.

Несмотря на недавнее решение о немецких танках, Шольц подверг критике дискуссии о необходимости передать Украине истребители.

"Когда в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит несерьезно и пошатывает доверие граждан к решениям правительства. Канцлер Германии, который серьезно относится к присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не переросла в войну между Россией и НАТО", — сказал Шольц.

Под интервью Шольц также назвал условия окончания войны в Украине.

"Но для меня важно, чтобы разговоры постоянно возвращались к актуальной теме: как мир выберется из этой ужасной ситуации? Предпосылка для этого ясна: вывод российских войск", — говорит немецкий канцлер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском дипломате, который призвал Германию передать военную технику, которая сможет выгнать российские корабли из Черного моря.

Также "Комментарии" писали о двух супердержавах, которые отказывают Путину. Теперь российский президент станет искать другие альтернативы.



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Источник: https://www.tagesspiegel.de/politik/kanzler-olaf-scholz-im-interview-wir-lassen-einen-krieg-zwischen-russland-und-nato-nicht-zu-9255777.html
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сегодня, 11:30

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