Шольц назвал условие прекращения войны и раскритиковал дискуссии об истребителях для Украины

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Slava Kot
Канцлер Олаф Шольц намерен продолжить попытки прекращения войны в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Шольца пока Россия продолжает агрессию, то нынешняя ситуация в войне не знает изменений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Tagesspiegel.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным, после того как его страна согласилась отправить танки в Украину.
Несмотря на недавнее решение о немецких танках, Шольц подверг критике дискуссии о необходимости передать Украине истребители.
Под интервью Шольц также назвал условия окончания войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском дипломате, который призвал Германию передать военную технику, которая сможет выгнать российские корабли из Черного моря.
Также "Комментарии" писали о двух супердержавах, которые отказывают Путину. Теперь российский президент станет искать другие альтернативы.
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Иван
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А все ли украинцы умеют фильтровать данные? alert();