Шольц обещает Украине новые системы ПВО IRIS-T: назвал количество и дату

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина обязательно получит дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T в двух модификациях – SLM и SLS. По его словам, по две установки каждой из этих систем ПВО будут доставлены до конца года.



Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Олаф Шольц выступил на базе Бундесвера в Тодендорфе в Шлезвиг-Гольштейне. Канцлер Германии пообещал, что Германия выполнит свои обязательства перед Украиной и предоставит дополнительные системы противовоздушной обороны — 8 систем IRIS-T SLM и 9 систем IRIS-T SLS.

"По две из каждой будут доставлены в этом году, остальные — в 2025", — сказал Шольц.

По словам канцлера, сейчас в Украине работают четыре системы IRIS-T SLM и три системы IRIS-T SLS.

Ранее DW, ссылаясь на заявление представителя немецкого правительства Вольфганга Бюхнера, сообщило, что до конца 2024 года Германия планирует передать Украине разнообразное вооружение, среди которого четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T разной дальности и 10 танков Leopard. Также, по информации издания ВСУ, получат 10 зенитных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, беспилотники и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и танков.

В 2025 году Германия также предусматривает военную поддержку для Украины, в том числе более 20 самоходных гаубиц, 20 боевых машин пехоты Marder, 37 основных танков Leopard, 5 зенитных установок Gepard и системы ПВО IRIS-T.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какими системами ПВО Украина сбивает российские ракеты и беспилотники.

Также "Комментарии" писали, что ЕС обсуждает отправку военных инструкторов в Украину. Стало известно, какие страны за и против.