logo

BTC/USD

37512.69

ETH/USD

2079.18

LTC/USD

69.71

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Шольц обратился к Путину после его выступления на G20
commentss НОВОСТИ Все новости

Шольц обратился к Путину после его выступления на G20

Немецкий канцлер Олаф Шольц отреагировал на слова Путина по поводу войны в Украине.

сегодня, 10:10 comments1154
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что именно президент России Владимир Путин может прекратить войну в Украине, если выведет российские войска с оккупированных территорий. Таким образом, Шольц отреагировал на выступление Путина на G20, где президент России обвинил Украину в нежелании вести мирные переговоры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AFP.

Шольц обратился к Путину после его выступления на G20

Олаф Шольц обратился к Путину. Фото из открытых источников

Олаф Шольц на брифинге в Германии прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на встрече лидеров G20.


"Я призвал его вывести свои войска с украинской территории, чтобы эта война наконец-то закончилась", — сказал Шольц.

Шольц подчеркнул, что участие Путина на встрече G20 было "хорошей возможностью" четко определить, как прекратить войну в Украине.

"Это Россия напала на Украину. Мир можно легко восстановить, все что нужно, это чтобы Россия вывела свои войска", — сказал Шольц,

Напомним, что на встрече лидеров G20 Путин призвал "покончить с этой трагедией" и обвинил Украину в нежелании вести мирные переговоры.

Организатором видеоконференции лидеров стран G20 стала Индия. Онлайн заседание, на которое пригласили Путина, проигнорировал президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин. На предварительной встрече лидеров G20 Путина не пригласили, тогда Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава внешней разведки рассказал о плане Путина в четыре этапа по Украине и Западу.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг критике мирный план закончить войну в Украине от бывшего президента США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!