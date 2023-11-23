Шольц обратился к Путину после его выступления на G20

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что именно президент России Владимир Путин может прекратить войну в Украине, если выведет российские войска с оккупированных территорий. Таким образом, Шольц отреагировал на выступление Путина на G20, где президент России обвинил Украину в нежелании вести мирные переговоры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AFP.

Олаф Шольц обратился к Путину. Фото из открытых источников

Олаф Шольц на брифинге в Германии прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на встрече лидеров G20.

"Я призвал его вывести свои войска с украинской территории, чтобы эта война наконец-то закончилась", — сказал Шольц.

Шольц подчеркнул, что участие Путина на встрече G20 было "хорошей возможностью" четко определить, как прекратить войну в Украине.

"Это Россия напала на Украину. Мир можно легко восстановить, все что нужно, это чтобы Россия вывела свои войска", — сказал Шольц,

Напомним, что на встрече лидеров G20 Путин призвал "покончить с этой трагедией" и обвинил Украину в нежелании вести мирные переговоры.

Организатором видеоконференции лидеров стран G20 стала Индия. Онлайн заседание, на которое пригласили Путина, проигнорировал президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин. На предварительной встрече лидеров G20 Путина не пригласили, тогда Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава внешней разведки рассказал о плане Путина в четыре этапа по Украине и Западу.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг критике мирный план закончить войну в Украине от бывшего президента США.