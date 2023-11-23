Шольц обратился к Путину после его выступления на G20

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Slava Kot
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что именно президент России Владимир Путин может прекратить войну в Украине, если выведет российские войска с оккупированных территорий. Таким образом, Шольц отреагировал на выступление Путина на G20, где президент России обвинил Украину в нежелании вести мирные переговоры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AFP.
Олаф Шольц обратился к Путину. Фото из открытых источников
Олаф Шольц на брифинге в Германии прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на встрече лидеров G20.
Шольц подчеркнул, что участие Путина на встрече G20 было "хорошей возможностью" четко определить, как прекратить войну в Украине.
Напомним, что на встрече лидеров G20 Путин призвал "покончить с этой трагедией" и обвинил Украину в нежелании вести мирные переговоры.
Организатором видеоконференции лидеров стран G20 стала Индия. Онлайн заседание, на которое пригласили Путина, проигнорировал президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин. На предварительной встрече лидеров G20 Путина не пригласили, тогда Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава внешней разведки рассказал о плане Путина в четыре этапа по Украине и Западу.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг критике мирный план закончить войну в Украине от бывшего президента США.
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