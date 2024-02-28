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Шольц обвинил Британию в наведении ракет на войска РФ: что ему ответили

В Британии подчеркнули, что Украина сама решает, как использовать Storm Shadow в войне с оккупантами

28 февраля 2024, 20:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Канцлер Германии Олаф Шольц, пытаясь аргументировать новый отказ передать Украине ракеты Taurus, косвенно обвинил британцев и французов в якобы помощи наведения Украиной их дальнобойных ракет на цели РФ. Немецкому канцлеру ответили в Минобороны Британии, цитирует DW .

Шольц обвинил Британию в наведении ракет на войска РФ: что ему ответили

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Стало известно, что такое заявление сделал еще 26 февраля. Политик пояснил, что ракеты Taurus являются оружием очень дальнего действия, и добавил, что "то, что делают англичане и французы в плане контроля над целями, невозможно сделать в Германии". По его словам, "это знает каждый, кто имел дело с этой системой".

В заявлении МО Британии говорится, что то, как Киев использует крылатые ракеты, передаваемые другими странами, является "делом ВСУ".

"Использование Украиной Storm Shadow и процессы их наведения являются делом Вооруженных сил Украины. Соединенное Королевство вместе с другими союзниками предоставляет Украине ряд оборудования, чтобы помочь ей противостоять незаконной и неспровоцированной агрессии России", — сказал представитель министерства обороны Британии в заявлении AFP.

Также министерство отметило, что использование Украиной оставленного оружия дальнего радиуса действия было "основополагающим для защиты ее территории". Она "изменила стратегическую картину, успешно оказывая давление на российские силы и их логистику и маршруты поставок".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Бундестаге раскритиковали Шольца на фоне заявлений Макрона об иностранных войсках в Украине. Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман похвалила президента Франции Эммануэля Макрона за его усилия в поддержку Украины. Штрак-Циммерманн назвала своеобразным "тормозом" этих усилий канцлера Германии Олафа Шольца.



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28 февраля 2024, 20:50

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