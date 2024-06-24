Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поддержку Украины одной из причин падения рейтингов популярности руководящей коалиции во главе его Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Шольц о падении популярности его партии в Германии. Фото из открытых источников
Олаф Шольц дал интервью немецкому изданию Tagesschau, в котором прокомментировал результаты выборов в Европарламент в Германии, где партия СДПГ получила лишь 7% на востоке страны. По словам Шольца, такое падение популярности связано с поддержкой Украины.
Несмотря на падение рейтингов своей партии, Шольц подчеркнул, что для Германия нет "альтернативы, чтобы это изменить", поэтому она и дальше должна поддерживать Украину.
Немецкий лидер указал, что именно Россия во главе с Путиным начала военную агрессию против Украины и пытается "сменить карту" в Европе. Шольц отметил, что соглашение о нерушимости границ военными действиями было нарушено из-за деятельности России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Дмитрий Медведев прокомментировал поражение партий канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. Бывший президент РФ заявил, что обоим политикам нужно "уходить на пенсию".
Также "Комментарии" писали о заявлении немейского депутата Александера Добриндта, который сказал, что украинские беженцы должны идти на работу или возвращаться домой. На подобные заявления оппозиционного политика резко отреагировали представители провластной коалиции.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!