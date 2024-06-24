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Шольц объяснил падение своих рейтингов поддержкой Украины в войне

Олаф Шольц прокомментировал понижение популярности собственной партии в Германии. По его словам, на это повлияла позиция власти относительно войны в Украине.

24 июня 2024, 10:57
Автор:
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Slava Kot
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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поддержку Украины одной из причин падения рейтингов популярности руководящей коалиции во главе его Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Шольц объяснил падение своих рейтингов поддержкой Украины в войне

Шольц о падении популярности его партии в Германии. Фото из открытых источников

Олаф Шольц дал интервью немецкому изданию Tagesschau, в котором прокомментировал результаты выборов в Европарламент в Германии, где партия СДПГ получила лишь 7% на востоке страны. По словам Шольца, такое падение популярности связано с поддержкой Украины.

"Что-то происходит. Многие люди не согласны с поддержкой Украины и санкциями против России. Это также отражено в результатах выборов", — сказал Шольц.

Несмотря на падение рейтингов своей партии, Шольц подчеркнул, что для Германия нет "альтернативы, чтобы это изменить", поэтому она и дальше должна поддерживать Украину.

Немецкий лидер указал, что именно Россия во главе с Путиным начала военную агрессию против Украины и пытается "сменить карту" в Европе. Шольц отметил, что соглашение о нерушимости границ военными действиями было нарушено из-за деятельности России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Дмитрий Медведев прокомментировал поражение партий канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. Бывший президент РФ заявил, что обоим политикам нужно "уходить на пенсию".

Также "Комментарии" писали о заявлении немейского депутата Александера Добриндта, который сказал, что украинские беженцы должны идти на работу или возвращаться домой. На подобные заявления оппозиционного политика резко отреагировали представители провластной коалиции.



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Источник: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/sommerinterview-scholz-bab-100.html
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