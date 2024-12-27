Шольц объяснил, почему Путин уже проиграл в Украине

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Лиля Воробьева
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что российский президент Владимир Путин потерпел поражение в Украине. В своем интервью изданию T-online он отметил, что первоначальные планы Кремля провалились.
Олаф Шольц (фото из открытых источников)
По словам Шольца, Путин преследовал цель завоевать всю Украину, установить там марионеточный режим, остановить сближение Киева с ЕС и ослабить НАТО. Однако результат получился противоположным:
Он подчеркнул, что Украина вряд ли согласится на прекращение огня без надежных гарантий безопасности:
"Простое прекращение огня – это далеко не устойчивый мир. И повторюсь: ничего об Украине без Украины – то есть мы говорим с Украиной, а не об Украине".
При этом канцлер снова подчеркнул, что Германия не будет отправлять свои войска на войну в Украине:
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рютте упрекнул Зеленского за Шольца. Генсек НАТО Марк Рютте считает несправедливой критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес федерального канцлера Олафа Шольца.
Генсек отметил, что у него не раз был с Владимиром Зеленским прямой разговор, в ходе которого он говорил, что поэтому следует прекратить критиковать Олафа Шольца. Генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии беспрецедентна и по объемам уступает только США, и за это Украина "должна быть благодарна Шольцу".
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