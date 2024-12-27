Шольц объяснил, почему Путин уже проиграл в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что российский президент Владимир Путин потерпел поражение в Украине. В своем интервью изданию T-online он отметил, что первоначальные планы Кремля провалились.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

По словам Шольца, Путин преследовал цель завоевать всю Украину, установить там марионеточный режим, остановить сближение Киева с ЕС и ослабить НАТО. Однако результат получился противоположным:

"Сегодня у НАТО есть два новых члена — Швеция и Финляндия. Все инвестируют значительные средства в обороноспособность, и почти все страны НАТО достигают цели в два процента. Украина является стабильным государством, которое на пути в Европейский Союз. У нее сильная армия, оснащенная нами, которая героически обороняется от путинских войск. Теперь речь идет о создании основы для справедливого и устойчивого мира", — сказал он. Шольц.

Он подчеркнул, что Украина вряд ли согласится на прекращение огня без надежных гарантий безопасности:

"Простое прекращение огня – это далеко не устойчивый мир. И повторюсь: ничего об Украине без Украины – то есть мы говорим с Украиной, а не об Украине".

При этом канцлер снова подчеркнул, что Германия не будет отправлять свои войска на войну в Украине:

"Я не пошлю ни одного немецкого солдата на эту войну. Эта дискуссия очень странная, когда сейчас речь идет о том, чтобы Украина не осталась сама и чтобы мы продолжали поставлять оружие. Сейчас важнее, чтобы каждый видел, может ли он сделать больше для дальнейшей поддержки" Украины", — отметил Шольц.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рютте упрекнул Зеленского за Шольца. Генсек НАТО Марк Рютте считает несправедливой критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес федерального канцлера Олафа Шольца.

Генсек отметил, что у него не раз был с Владимиром Зеленским прямой разговор, в ходе которого он говорил, что поэтому следует прекратить критиковать Олафа Шольца. Генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии беспрецедентна и по объемам уступает только США, и за это Украина "должна быть благодарна Шольцу".

