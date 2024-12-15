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Шольц оказался в унизительном положении: раскрыто отношение к нему лидеров ЕС

Фридрих Мерц рассказал правду о том, как к канцлеру Германии относятся лидеры европейских стран

сегодня, 14:15
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Ткачик Олеся

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что действующий канцлер Олаф Шольц оказался фактически изолирован в рамках Европейского Союза, сообщает издание N-tv.

Шольц оказался в унизительном положении: раскрыто отношение к нему лидеров ЕС

Олаф Шольц

По словам Мерца, внешнюю политику, проводимую правительством под руководством Шольца, трудно назвать успешной.

"К сожалению, приходится констатировать: большинство европейских глав государств и правительств просто больше не заинтересованы во встречах с немецким канцлером, который или часами сидит молча, или читает лекции по всему миру", — отметил оппозиционный политик.

При этом Фридрих Мерц в качестве доказательства привел недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Польшу.Во время этой встречи Макрон вместе с польским премьер-министром Дональдом Туском, союзником по НАТО, обсуждал вопросы политики по Украине.

Как подчеркнул Мерц, на этой встрече не было канцлера Германии Олафа Шольца. Как добавил политик, он отсутствует на важных международных встречах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выразил несогласие с позицией кандидата на должность главы правительства Фридриха Мерца относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. угодно. Мы не дадим разрешения на развертывание дальнобойных вооружений, поставляемые из Германии на российской территории в глубине страны — так будет и дальше", — заявил канцлер.

Также портал "Комментарии" рассказывал , канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие граждане не поддерживают передачу ракет Taurus, которые Украина может использовать для ударов по территории России.




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Источник: https://www.n-tv.de/politik/12-46-Zwei-russische-Oltanker-vor-der-Krim-in-Seenot-ein-Schiff-in-zwei-Teile-gebrochen--article23143824.html
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