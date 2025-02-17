Шольц отказался говорить о миротворцах в Украине: что разозлило канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц считает неуместной дискуссию о миротворцах в Украине.

Германия против миротворцев в Украине. Фото из открытых источников

"Я даже немного раздражен этими дебатами и хочу сказать это совершенно откровенно. Обсуждаются возможные итоги еще не состоявшихся мирных переговоров, причем без учета мнения самих украинцев. Это крайне некстати, если говорить открыто и честно", — сказал Олаф Шольц.

По его словам, сейчас российско-украинская война в разгаре, а потому рано говорить о миротворцах.

"Это неподходящая дискуссия в неподходящее время и на неподходящую тему. Мы еще не достигли мира, а находимся в разгаре развязанной Россией жестокой войны, которую ведут без всяких ограничений", — отметил канцлер Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что хочет договориться о прекращении огня в Украине к Пасхе, которое в этом году будут праздновать 20 апреля. Издание называет амбициозными и, возможно, нереалистичными темпы запланированных переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ. Bloomberg отмечает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом помощи Украине, учитывая, что Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что следующие несколько дней и недель покажут, заинтересован ли российский диктатор Владимир Путин в мире в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Впереди еще долгий путь. Опять же одним звонком здесь не обойтись, одной встречей здесь не обойтись. Впереди еще много работы. Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Увидим, что будет дальше. Надеюсь, что что-то хорошее", — добавил он.

