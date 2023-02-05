Шольц отреагировал на заявления Путина о немецких танках, которые вновь угрожают России

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Slava Kot
Германия, которые и некоторые другие союзники Украины согласились передать свои танки против российской агрессии. На это Путин ответил, что немецкие танки снова будут представлять угрозу России, намекая на Вторую мировую войну. На эти обвинения ответил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.
Олаф Шольц ответил Путину о танках. Фото из открытых источников
После долгих дискуссий и переговоров Германия согласилась передать Украине танки Leopard 2. Кроме того, Берлин также разрешил реэкспорт своих танков из других стран в Украину. На разрешение предоставить немецкие танки для Украины отреагировал Владимир Путин, заявляющий, что "снова немецкие танки" угрожают России.
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В интервью для Bild канцлер Шольц ответил на обвинения российского диктатора.
Также немецкий политик добавил, что предоставление танков это было общее и взвешенное решение союзников Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об интервью Шольца, в котором немецкий политик рассказал, угрожал ли ему Путин.
Также "Комментарии" писали о том, собирался ли президент России Владимир Путин убивать Зеленского.
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