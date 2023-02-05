Шольц отреагировал на заявления Путина о немецких танках, которые вновь угрожают России

Германия, которые и некоторые другие союзники Украины согласились передать свои танки против российской агрессии. На это Путин ответил, что немецкие танки снова будут представлять угрозу России, намекая на Вторую мировую войну. На эти обвинения ответил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.

Олаф Шольц ответил Путину о танках. Фото из открытых источников

После долгих дискуссий и переговоров Германия согласилась передать Украине танки Leopard 2. Кроме того, Берлин также разрешил реэкспорт своих танков из других стран в Украину. На разрешение предоставить немецкие танки для Украины отреагировал Владимир Путин, заявляющий, что "снова немецкие танки" угрожают России.

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В интервью для Bild канцлер Шольц ответил на обвинения российского диктатора.

"Его слова являются частью серии непонятных исторических сравнений, которые он использует, чтобы оправдать свое нападение на Украину. Ничто не может оправдать эту войну. Россия ведет беспощадную войну против Украины", – заявил Олаф Шольц.

Также немецкий политик добавил, что предоставление танков это было общее и взвешенное решение союзников Украины.

"Вместе с союзниками мы даем Украине боевые танки, чтобы они могли защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую партию оружия, тесно координируя это с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Этот общий подход предотвращает эскалацию войны", — рассказал Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об интервью Шольца, в котором немецкий политик рассказал, угрожал ли ему Путин.

Также "Комментарии" писали о том, собирался ли президент России Владимир Путин убивать Зеленского.