Шольц поговорил с премьер-министром Индии о войне в Украине: что известно

Индия собирается развивать свои рабочие отношения с Европейским союзом и будет способствовать прекращению войны против Украины. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди, пишет Bloomberg.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что немецкий канцлер Олаф Шольц провел встречу с Моди и поговорил, в том числе, об Украине.

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"Европа и ее союзники пытаются изолировать и наказать Россию за ее агрессию в Украине и хотят, чтобы Индия отвернулась от Москвы, поскольку война продолжается уже второй год", – пишут авторы публикации.

Во время встречи Шольц подчеркнул, что Индия покупает многие российские нефти по скидке и зависит от России по вопросу военной техники.

Кроме этого, политики поговорили о связанной с войной против Украины нехватке продовольствия и удобрений в мире.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Индия нарастила импорт из России в девять раз. Большинство стран, которые помогают Украине противостоять российской агрессии, пытаются изолироваться от России и уменьшить связи с режимом Путина. Однако есть страны, которые пытаются воспользоваться ситуацией и наращивают свой импорт из России. После полномасштабного вторжения Европейский Союз и другие страны ввели санкции против России и постепенно сокращали свою зависимость от российского газа, нефти и других товаров. Одним из крупнейших лидеров в Европе здесь оказалась Великобритания, сократившая свой импорт из России на 97%. Однако не все страны пытаются отказаться от российских энергоресурсов. Индия начала покупать российскую дешевую нефть, которая стала не нужна в Европе. В целом ввоз из Российской Федерации в Индию вырос в 9 раз, что является рекордным показателем среди других стран.