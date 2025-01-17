Шольц прокомментировал обвинения в пренебрежении Украиной в политических интересах, - Bloomberg

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что он игнорирует Украину ради политической поддержки своих однопартийцев из СДПГ в преддверии предстоящих досрочных выборов в Бундестаг. Об этом сообщает Bloomberg.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

На пресс-конференции в Берлине Шольц заявил, что готов выделить Украине дополнительные 3 миллиарда евро, однако только при условии, что эти средства будут получены из-за "чистых новых заимствований", а не из-за сокращения бюджета.

"Этот подход уже применяли практически все наши соседи... Некоторые считают, что для этого нужно снижать пенсии, сокращать финансирование местных органов власти, меньше инвестировать в инфраструктуру, уменьшать поддержку экономики", — сказал он.

Шольц подчеркнул, что выбор между таким подходом неправильный, и именно поэтому он принял решение прекратить работу правительства в ноябре прошлого года. Он также отметил, что теперь избиратели должны решить, как финансировать дальнейшую помощь Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что сокращение помощи Украине может привести к проблемам для страны. Она подчеркнула, что военная поддержка Украины является важным фактором обеспечения безопасности Европы и безопасности Германии.

Тем временем партия Шольца частично улучшила свои позиции накануне выборов в Бундестаг, однако лидером гонки остается правоцентристский альянс ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем.

Портал "Комментарии" уже писал, что канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул необходимость достижения согласия по предоставлению Украине дополнительной помощи через отдельный кредит. Политик предупредил, что в случае отсутствия такого решения финансирование не будет обеспечено. Об этом он сообщил в своем Twitter.