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Шольц рассказал, что ждет Германия, чтобы передать танки Leopard Украине

Берлин ждет решение коллективного Запада, чтобы передать танки Украине

сегодня, 11:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Правительство Германии может принять решение о передаче Украине танков Leopard. Однако Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует "Reuters".

Шольц рассказал, что ждет Германия, чтобы передать танки Leopard Украине

Такое заявление немецкий канцлер выступил на мероприятии Социал-демократической партии (СДПГ).

Олаф Шольц заявил, что западные союзники якобы "потратили долгое время на подготовку, обсуждение и организацию по этому вопросу", а также по-прежнему выразил убежденность в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками.

"Германия не пойдет на это (Ред. – передачу танков Leopard Украине) сама. Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками", — отметил Шольц.

Напомним, министр экономики Германии Роберт Хабек 8 января заявил, что не исключает поставки танков Leopard для поддержки украинских военных в будущем.                                                                                                        

Впоследствии стало известно, что у Германии нет планов по отправке танков в Украину.

При этом, как сообщалось, Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/scholz-says-berlin-will-not-go-it-alone-pressure-mounts-supply-kyiv-tanks-2023-01-09/
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