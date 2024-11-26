Шольц рассказал детали неприятного телефонного разговора с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц поделился деталями телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, разговор с Путиным был сложным и неприятным.

Олаф Шольц и Владимир Путин. Фото: Global Look Press

В эфире телеканала ZDF Олаф Шольц рассказал о чем говорил с Путиным. По его словам, российский диктатор повторил свои аргументы начала войны, но Шольц указал ему на свою поддержку Украины и причины такой позиции Германии, призвав вывести войска РФ с оккупированных территорий.

"Все аргументы Путина фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я тоже должен повторить свои. То есть, господин Путин, не ждите, что мы снизим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", — сказал Шольц.

Шольц заметил, что озвученные Путиным причины для войны "не соответствуют действительности". Также немецкий канцлер, говоривший с Путиным телефоном в первые месяцы войны указал, что разговор с главой Кремля снова был неприятным.

"Я говорил с ним по телефону до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. На этот раз разговор также не был приятным. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать. В конце концов, в этой стране есть люди, которые верят, что простой телефонный звонок принесет мир на следующий день. Конечно, это не так", – объяснил Шольц.

Также Шольц повторил, что против передачи Украине ракет Taurus. По его словам, граждане Германии считают это оружие "опасным" для атак на цели внутри России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе намекнули на роковую ошибку Шольца из-за звонка Путину.

Также "Комментарии" писали о президенте Бразилии, который возмутил Шольца и Макрона своим поступком по поводу войны в Украине.