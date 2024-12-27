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Шольц рассказал, как Трамп видит завершение войны в Украине

Дональд Трамп хочет прекращения войны, отметил Олаф Шольц.

27 декабря 2024, 20:35
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Лиля Воробьева

Шольц рассказал, как Трамп видит завершение войны в Украине

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

   Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что Дональд Трамп, избранный президентом США, понимает важность сильной Украины для прекращения войны. Об этом Шольц рассказал в интервью немецкому изданию t-online.

По словам Шольца, он уже дважды общался с Трампом и считает, что тот понимает, что война может закончиться только при условии, если Украина будет достаточно сильной в военном плане. "Трамп хочет прекращения войны. И у меня сложилось впечатление, что он, как и мы, убежден, что это удастся только при условии, если Украина будет сильной в военном плане", — отметил Шольц.

Канцлер также заверил, что координация между США и Европой, в частности Германией, будет эффективной. Он отметил, что любые обсуждения, в частности относительно гарантий безопасности для Украины, будут происходить с учетом позиции Киева.

Шольц подчеркнул, что "ничего об Украине без Украины" остается неизменным принципом международной политики. Он также заявил, что Германия планирует играть важную роль в обеспечении долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц объяснил, почему Путин уже проиграл в Украине .  Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что российский президент Владимир Путин потерпел поражение в Украине. В своем интервью изданию T-online он отметил, что первоначальные планы Кремля провалились.

 По словам Шольца, Путин имел целью завоевать всю Украину, установить там марионеточный режим, остановить сближение Киева с ЕС и ослабить НАТО. Однако результат получился противоположным.

Он подчеркнул, что Украина вряд ли согласится на прекращение огня без надежных гарантий безопасности.



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Источник: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100559880/scholz-im-interview-diese-furchtbare-tat-laesst-mich-nicht-los-.html
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