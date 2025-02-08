Шольц рассказал, какие разговоры по Украине он считает "неуместными"

Дискуссии вокруг вопроса размещения миротворческих сил в Украине "неуместны и преждевременны". Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию RND высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства объяснил, что такая позиция подразумевает, что Украина после войны не вернет все оккупированные Россией территории.

Олаф Шольц акцентировал, что никакие решения не должны приниматься в обход самой Украины.

"В первую очередь, нужно закончить войну и начать переговоры, а не навязывать мир", — высказал мнение немецкий канцлер.

Политик выразил уверенность, что только после этого можно будет говорить о будущих гарантиях безопасности. У Украины будет своя армия, а Германия и другие союзники сбудут оказывать ей финансовую помощь, отметил Олаф Шольц.

Канцлер осудил идею президента США Дональда Трампа помогать Украине в обмен на полезные ископаемые.

"На Украину нападают, и мы ее поддерживает, не требуя ничего взамен. Такое отношение должно быть у всех", — подчеркнул Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские чиновники настаивают на том, чтобы новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом присоединилась к обеспечению безопасности Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Союзники поддерживают позицию президента Украины Владимира Зеленского, считающего, что США должны предоставить войска для потенциальных миротворческих сил в Украине. Европейские представители отмечают, что Вашингтон может согласиться с этой идеей, несмотря на первоначальную осторожность Трампа. В то же время подробные обсуждения формата будущих миротворческих сил пока не актуальны.



