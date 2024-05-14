Шольц рассказал о непростом решении по помощи Украине

Решение о передаче Германией третьей системы Patriot для Украины оказалось весьма непростым. Но оно должно стать примером для других стран, которые должны ему последовать и активнее помогать украинскому народу сдерживать российскую агрессию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Немецкий канцлер напомнил, что Германия обязалась поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Как вы знаете, мы решили сейчас представить Украине третью систему Patriot, и это было решение, которое было не таким уж и простым, потому что у нас таких систем не очень много, но это было важно сделать", — высказался Олаф Шольц.

Он добавил, что Германия надеется, что некоторые другие европейские страны последуют этому примеру, потому что Украине нужно больше боеприпасов, артиллерии, танков и ПВО, и особенно Patriot.

В то же время буквально вчера неприятно удивила Румыния. Бухарест сначала обещал предоставить Украине систему Patriot, но затем премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что у министра обороны страны Анджела Тилвара есть "серьезные предостережения" относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, не уточнив, почему тот придерживается такой позиции.

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