Шольц рассказал о непростом решении по помощи Украине

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Кравцев Сергей
Решение о передаче Германией третьей системы Patriot для Украины оказалось весьма непростым. Но оно должно стать примером для других стран, которые должны ему последовать и активнее помогать украинскому народу сдерживать российскую агрессию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Немецкий канцлер напомнил, что Германия обязалась поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Он добавил, что Германия надеется, что некоторые другие европейские страны последуют этому примеру, потому что Украине нужно больше боеприпасов, артиллерии, танков и ПВО, и особенно Patriot.
В то же время буквально вчера неприятно удивила Румыния. Бухарест сначала обещал предоставить Украине систему Patriot, но затем премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что у министра обороны страны Анджела Тилвара есть "серьезные предостережения" относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, не уточнив, почему тот придерживается такой позиции.
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