Шольц рассказал, планирует ли Запад сменить режим в России

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Запад не будет стремиться к изменению политического режима в России, который находится полностью под контролем Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Deutsche Welle.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Шольц считает, что Запад не может влиять на внутренние процессы в других странах и тех, кого избирает русский народ.

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"Кто где сидит, мы не решаем. Мы также не планируем менять режим", — рассказал Шольц по поводу возможного давления на режим Путина странами Запада.

Несмотря на это, немецкий канцлер считает, что Путин убежден, что Запад хочет его сместить и боится этого.

"Путину придется жить с тем, что рядом с ним находится ЕС – сообщество открытых обществ, либеральных демократий – и определенным образом надеяться, что свобода – это не вирус", – считает Олаф Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкие СМИ назвали единственный способ для Украины победить Россию в войне. Издание Welt считает, что для победы над Россией Украина должна использовать пример Израиля в Арабо-израильской войне.

Также "Комментарии" писали об американском генерале Бене Ходжесе, который считает, что Германия и США должны понести ответственность в случае провала контрнаступления ВСУ. Американский генерал объясняет, что обе страны затягивают свои решения по поставкам необходимого оружия в Украину, которые могли бы стать важными во время контрнаступления. В частности, критика касается Соединенных Штатов и их долгого процесса согласования передачи истребителей, а в отношении Германии Ходжес критикует за нежелание передавать дальнобойные ракеты.