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Шольц рассказал, планирует ли Запад сменить режим в России

Немецкий канцлер ответил, чего опасается Путин от западных стран.

сегодня, 09:33
Автор:
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Slava Kot
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Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что Запад не будет стремиться к изменению политического режима в России, который находится полностью под контролем Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Deutsche Welle.

Шольц рассказал, планирует ли Запад сменить режим в России

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Шольц считает, что Запад не может влиять на внутренние процессы в других странах и тех, кого избирает русский народ.


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"Кто где сидит, мы не решаем. Мы также не планируем менять режим", — рассказал Шольц по поводу возможного давления на режим Путина странами Запада.

Несмотря на это, немецкий канцлер считает, что Путин убежден, что Запад хочет его сместить и боится этого.

"Путину придется жить с тем, что рядом с ним находится ЕС – сообщество открытых обществ, либеральных демократий – и определенным образом надеяться, что свобода – это не вирус", – считает Олаф Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкие СМИ назвали единственный способ для Украины победить Россию в войне. Издание Welt считает, что для победы над Россией Украина должна использовать пример Израиля в Арабо-израильской войне.

Также "Комментарии" писали об американском генерале Бене Ходжесе, который считает, что Германия и США должны понести ответственность в случае провала контрнаступления ВСУ. Американский генерал объясняет, что обе страны затягивают свои решения по поставкам необходимого оружия в Украину, которые могли бы стать важными во время контрнаступления. В частности, критика касается Соединенных Штатов и их долгого процесса согласования передачи истребителей, а в отношении Германии Ходжес критикует за нежелание передавать дальнобойные ракеты.



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Источник: https://www.dw.com/ru/solc-nemeckih-soldat-net-i-ne-budet-v-ukraine/a-66575425
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