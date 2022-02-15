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Шольц рассказал Путину, что ему пообещал Зеленский

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент Владимир Зеленский пообещал, что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) скоро начнет обсуждение законопроектов об особом статусе Донбасса и выборах на неподконтрольных территориях

сегодня, 17:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Москву рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский ему пообещал, что ТКГ совсем скоро возобновит работу и первыми вопросами, которые будут обсуждаться станут вопросы законопроектов об особом статусе Донбасса и выборов на неподконтрольных территориях. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на онлайн трансляцию пресс-конференцию Олафа Шольца и Владимира Путина.

Шольц рассказал Путину, что ему пообещал Зеленский

Олаф Шольц. Фото: сайт Кремля

Канцлер заявил, что сегодня все стороны придерживаются одного и того же мнения – работа "Нормандского формата" должна способствовать скорейшему урегулированию конфликта. Без подвижек в переговорном процессе невозможно достичь желаемого результата.

Далее Олаф Шольц заявил, что во время визита в Киев он услышал от президента Украины обещание, что ТКГ займется рассмотрением законопроектов относительно статуса Донбасса. Также будут обсуждаться изменения Конституции и подготовка выборов.

Отметим, ранее представители власти неоднократно высказывались против того, чтобы особый статус Донбасса, на котором настаивает Россия, включал в себя возможность накладывать "вето" на стратегические решения Украины, определяющие внешний курс страны.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TTsVaPdatBE
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