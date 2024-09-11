Шольц разрабатывает мирный план при участии Папы Римского: стали известны его детали

Папа Римский Франциск якобы ждет приглашения России на мирную конференцию по Украине и готов приехать, если это произойдет, об этом "Газете.ру" сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который общается с понтификом.

Олаф Шольц

"Шольц выступил с планом мира. Он разрабатывает свой план по просьбе папы Франциска и совместно с Папой. Один из пунктов плана — Россия должна быть приглашена на следующую мирную конференцию", — заявил Севастьянов.

Он напомнил, что на первый саммит мира, который проходил в Швейцарии президент Владимир Зеленский пригласил Папу, но тогда Папа отказался. Якобы он сказал, что не будет участвовать без России.

"Сейчас Папа выступает за проведение такой конференции и, при условии участия России в ней, рассматривает в положительном ключе свое участие", — сказал он.

По словам Севастьянова, папа Римский считает, что мирные планы России и Украины необходимо совместить. Он утверждает, что именно Франциск является вдохновителем Шольца к поиску мирного плана.

"И Папа, и Шольц считают, что точный мирный план может вырисоваться только в процессе дискуссии на общей совместной конференции, где участия как Украины, так и России необходимо. Папа считает, что так называемый план Зеленского является переговорной позицией, также, как и мирный план президента России. В совместной конференции эти два плана должны быть сведены к общему знаменателю", — заявил россиянин.

То есть, добавил он, именно в этом состоит подход папы Франциска и теперь уже канцлера Шольца.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ни в Украине, ни в России не подтвердили информацию о том, что им поступал мирный план от Шольца. При этом Зеленский сказал, что не может быть никаких мирных планов, которые разрабатывают без участия Украины.



