Шольц разрабатывает мирный план при участии Папы Римского: стали известны его детали

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Ткачик Олеся
Папа Римский Франциск якобы ждет приглашения России на мирную конференцию по Украине и готов приехать, если это произойдет, об этом "Газете.ру" сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который общается с понтификом.
Олаф Шольц
Он напомнил, что на первый саммит мира, который проходил в Швейцарии президент Владимир Зеленский пригласил Папу, но тогда Папа отказался. Якобы он сказал, что не будет участвовать без России.
По словам Севастьянова, папа Римский считает, что мирные планы России и Украины необходимо совместить. Он утверждает, что именно Франциск является вдохновителем Шольца к поиску мирного плана.
То есть, добавил он, именно в этом состоит подход папы Франциска и теперь уже канцлера Шольца.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ни в Украине, ни в России не подтвердили информацию о том, что им поступал мирный план от Шольца. При этом Зеленский сказал, что не может быть никаких мирных планов, которые разрабатывают без участия Украины.
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